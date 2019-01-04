Mutlu insanlar mutlu hikâyeler (3)

Mutlu İnsanlar Mutlu Hikâyeler dizisinde bu hafta Kadıköy Belediyesi Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’ne giden Gonca Gülay sudan korkarken nasıl yüzme öğrendiğini, Mehmet Yücebilgiç 65 yaşında kırdığı Türkiye rekorunu anlattı

Sosyal belediyecilik misyonu doğrultusunda hizmetlerini sürdüren Kadıköy Belediyesi; ilçede yaşayan, çalışan ve hatta sadece sosyalleşmek için burayı tercih eden tüm yurttaşların ‘iyiliği ve esenliği’ için hayatın her alanına dair projeler üretip hayata geçiriyor. Biz de okurlarımıza her hafta Kadıköylülerin mutlu hikâyesini anlatıyoruz.

Mutlu İnsanlar Mutlu Hikâyeler bu hafta Kadıköy’de Acıbadem Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi’nden faydalanan Gonca Gülay ve Mehmet Yücebilgiç ile devam ediyor.

GONCA GÜLAY

Hayatımda iki tane unutamadığım an var…

Bir tanesi 20’li yaşlarımda ayağımın güvenle yerle buluştuğu an, diğeri ise 40’lı yaşlarımın sonuna doğru ayağımın güvenle suyla buluştuğu an.

Denize yakın bir kasabada doğdum, üniversiteyi de İzmir’de okudum… Arkadaşlarım denize girerdi ben kenarda otururdum. 30’lu yaşlarımda yüzebilirim diye düşündüm. 10 dersin sonunda hocam yüzemeyeceğimi söyledi. 3 yıl sonra tekrardan kursa gideyim dedim oradaki hocam da “sudan korkuyorsun sen önce bir psikologa git istersen” dedi. Aradan birkaç sene daha geçti. En son burası açıldı ve büyük bir heyecanla buraya geldim. İlk zamanlar yine sudan çok korkuyordum, buradaki hocamın şefkatiyle 5-6 ay sonra ilk kez ellerimi bıraktım. Bundan 20 sene önce doktorum benim ellerimi bırakmıştı ve yürümüştüm, burada da hocam ellerimi bıraktı ve yüzdüm.

Kenarda yüzüyorum ama yine de yüzüyorum, daha iyisine yapabileceğimi de biliyorum.

MEHMET YÜCEBİLGİÇ

Arkadaşlardan Kadıköy Belediyesi’nin Acıbadem’de bir havuz yaptırdığını duyduk ve çok hoşumuza gitti ve kayıt olduk. Keyfi gidip, geliyorduk. Mart ayına geldiğimizde çok iyi yüzdüğümü ve yarışmalara katılmamı söyledi ve mayıs ayında Boğaziçi yarışmalarının seçmelerini kazandım.

Mayıs ayında ilk yarışım Marmaris’teydi ve Türkiye rekorunu kırdım. Temmuz ayında Boğaziçi yarışmasına da katıldım ve orada da 11. oldum. Bu da benim bir yaşam biçimim oldu.

Burada bütün bu başarılar, aslında 45 yıl sonra gelen bir başarıydı. Eski bir genç milli yüzücüydüm. 20 yaşına kadar aktif Türk silahlı kuvvetler şampiyonluğum, Balkan şampiyonluğum ve Türkiye birinciliğim vardı. Ancak teğmenlikten sonra kıta hayatıyla birlikte maalesef yüzme havuzundan uzaklaştım ve 45 yıl yüzme havuzu görmedim. Ne zaman emekli oldum ve ne zaman bu yüzme havuzu açıldı, işte o zamandan itibaren başarılarım yeniden can buldu.

Şu andaki hedefim 2020 yılında Avrupa şampiyonasına katılıp başarı elde etmek.

Bütün bu başarılar tabi ki 20 yaşından 65 yaşına kadar ara verdikten sonra oldu. 45 yıl sonra bu heyecanı tekrar yaşamaya başladım. Şu anda yaşımı hissetmiyorum. Bu havuzla yaşamımda yeni bir eşik başladı.

65 yaşımda bu yarışmalara katılacağımı duyan arkadaşlar, “Mehmet ne yapıyorsun, hasta olursun, başına bir şey gelir” dediler ama ben vazgeçmedim ve şimdi birçok şampiyonluğum var.

ACIBADEM YÜZME HAVUZU

Kadıköy Belediyesi’nin bu ilk kapalı yüzme havuzu ve spor tesisi 2017’de hizmete açıldı. İki kattan oluşan tesisin açılır kapanır tavanlı beş kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu var. Kadıköy’de bulunan okullara ücretsiz hizmet verilen havuzda başta çocuklar olmak üzere tüm Kadıköylülerin yüzme öğrenmesi ve yüzme sporuyla tanışması için eğitimler veriliyor.

İkinci katta yer alan iki kapalı spor salonunda ise pilates, yoga, zumba, thai boks dersleri veriliyor. Tesiste ayrıca kafeterya, soyunma odaları ve idari ofisler bulunuyor.

Acıbadem yüzme havuzu ve spor merkezinden bir yılda yaklaşık 10 bin kişi faydalanıyor.

Adres: Muhittin Üstündağ Caddesi No:1 Acıbadem/Kadıköy

(0216) 339 80 46