Mutlu insanlar mutlu hikâyeler (2)

Sosyal belediyecilik misyonu doğrultusunda hizmetlerini sürdüren Kadıköy Belediyesi; ilçede yaşayan, çalışan ve hatta sadece sosyalleşmek için burayı tercih eden tüm yurttaşların ‘iyiliği ve esenliği’ için hayatın her alanına dair projeler üretip hayata geçiriyor. Biz de okurlarımıza her hafta Kadıköylülerin mutlu hikâyesini anlatacağız.

Mutlu İnsanlar Mutlu Hikâyeler bu hafta Karikatür Evi’nde atölyelere katılan Can Efe Çelik ve Derin Ece Çelik ile devam ediyor.

Can Efe Çelik (9)

Ben karikatür evine karikatür çizmeyi çok sevdiğim için geldim. Çizimimi burada güzelleştirdim, buraya gelince çok iyi şeyler hissettim.

Eskiden genellikle çöp adam çiziyordum, ama burada şimdi daha ustalaşmaya başladım.

Resim yarışmaları yapılıyordu, hep sonuncu oluyordum ama son zamanlarda birinci oluyorum, sınıf arasında olan bir şey.

İlk olarak biz bir tane konu belirliyoruz genellikle ona uygun karikatürler çiziyoruz.

Ben buraya gelmeden önce aslında ara sıra karikatür çiziyordum ama pek keyif almıyordum ve tabletle falan çok oynuyordum ama buraya geldikten sonra hem karikatürü daha güzel çizmeye başladım hem de evde artık hep karikatür çiziyorum, hem de yorulmuyorum.

Burada olmaktan çok mutluyum

Benim hikâyem böyle.

Derin Ece Çelik (6)

Abim buraya ilk gelirken ben gelmiyordum, sonra ben de gelmek istemiştim sonra, saafir (misafir) olarak gelmeye başladım, sonra 6 yaşına girdim, artık abim gibi sınıflara girmeye başladım.

Kendimi burada sanat gibi hissediyorum.

Burada ailemi çizmem ve komik şeyleri çizmem komik oluyor ve seviyorum.

Sonra arkadaşlarım sınıftayken ders yapmayı çizmeyi seviyorum bir de pazarı çizmeyi çok seviyorum.

Ben buraya geldiğimden beri güzel resim çizdiğim için arkadaşlarım resimlerini bana çizdirmek istiyor ben de çiziyorum.

KARİKATÜR EVİ

Kadıköy Belediyesi’nin harabe bir yapıyken aslına uygun restore ettiği Karikatür Evi Ekim 2016’da hizmete açıldı.

Karikatürü her yaştan Kadıköylü hatta İstanbullu ile buluştura Karikatür Evi kısa sürede on binlerce karikatür severin ilgi odağı oldu. Her yaştan çizerin mekânı olan Karikatür Evi’ne en çok çocuklar ilgi gösteriyor. Her yaştan Kadıköylünün karikatür sanatı ile tanışmasına olanak sağlayan Karikatür Evi’nde usta çizerler karikatür severlerle buluşuyor.

Karikatür Evi aynı zamanda Türkiye karikatürünün belleğini de barındıran bir arşiv ve kütüphaneye sahip. Binada çeşitli sergiler ve söyleşiler de gerçekleşiyor.

karikaturevi@kadikoy.bel.tr

0216 418 10 49 Hasanpaşa Mah. Kurbağlıdere Cad. No: 69 Kadıköy/İst.