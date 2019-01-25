Mutlu İnsanlar Mutlu Hikayeler (6)

“Mutlu İnsanlar Mutlu Hikâyeler” yazı dizisi Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde staj yapan, aynı zamanda buradaki atölyelere katılarak farkındalığını arttıran Buse Arslan’ın hikâyesiyle devam ediyor…

Kadıköy Belediyesi’nin sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda hayata geçirdiği projeler, Kadıköylerin sağlığını korumaya, eğitim hayatına katkı sunmaya, sosyal ve kültürel yaşamını renklendirmeye devam ediyor. Bu projeler sadece Kadıköylülerin değil herkesin yaşamına dokunuyor ve yön veriyor. Biz de Gazete Kadıköy olarak “Mutlu İnsanlar Mutlu Hikâyeler” yazı dizisi kapsamında bu projelerin hayatına dokunduğu kişilerin mutlu hikâyelerine sayfamızda yer vermeye ve sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Bu haftaki konuğumuz ise Kadıköy Belediyesi’nin byaklaşık bir buçuk yıl önce ilçeye kazandırdığı ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde açılışını yaptığı Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde stajını yapan Buse Arslan.

“BÜYÜK FARKINDALIK YARATTI”

“Staj arayış sürecimde burayı buldum ve staj yapmaya başladım.

Daha öncesinde Kadıköy Belediyesinin bu kadar halkla iç içe çalışmalar yaptığının farkında değildim. Halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapan bir kurum olduğunu bilmiyordum.

Burada staj yapmaya başladığımda buranın çalışmaları hakkında bilgilendirildik.. Flört şiddeti atölyesi ve kadın ve insan hakları atölyesinin katılımcısıyım.

Flört şiddeti atölyesinde aslında hiçbirimizin farkında olmadığı ve istemeden şiddet gösterebildiğimiz veya şiddete maruz kalabildiğimiz durumları öğreniyorum. Bu anlamda bende büyük bir farkındalık yarattı.

Üniversite okuyan 20 yaşına gelmiş bir kadın olarak şimdiye kadar bilmediğim ve kadın hakları üzerine hiç duymadığım şeyler öğrendim ve bilinçlendiğimi söyleyebilirim.”

KADIN DAYANIŞMASININ DA MERKEZİ

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi’nde yer alan tarihi köşkün restorasyonu ve yeniden işlevlendirilmesiyle, öncelikli olarak mahalleye ve tüm Kadıköy’e hizmet vermek üzere 25 Kasım 2017 tarihinde hizmete açıldı.

Kadıköy ilçesi sınırları içinde ikamet eden ve merkeze gelerek kayıt yaptıran tüm yurttaşların sunulan hizmetlerden faydalanabildiği merkezde aynı zamanda psikolojik danışmanlık, hukuki danışmanlık, psiko-sosyal danışmanlık, hak temelli farkındalık, güçlendirme ve eğitim çalışmaları yapılıyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde açılışı yapılan binanın içerisinde hem bölge geneline hem de İstanbul ölçeğinde kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı kadınların desteklenmesi ve güçlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürüten “Kadın Dayanışma Birimi”yer alıyor.

Rasimpaşa İskele Sokakta bulunan merkez aynı zamanda çocukların da zaman geçirebileceği bir çocuk oyun odasına sahip. Binaya gelen kadınlar kendi psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlik ve atölyelere katılırken, çocukları da bilişsel ve psiko-sosyal gelişimlerini destekleyecek çocuk oyun odasında zaman geçirebiliyorlar.

Engelli bireylerin de erişimine uygun olarak yapılan binada, toplumun her kesiminden bireye yönelik bilgisayar odası, serbest kullanım alanları, etkinlik odaları bulunuyor.

Adres: Rasimpaşa Mahallesi, İskele Sokak, No: 2 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0530 153 16 15/ 02163491189-4182175