Haftalık Bağımsız Gazete 04 Kasım 2021
Gündem
Pazarda kilo devri bitti
Pazarda kilo devri bitti
Yazı Dizisi
TARİH YAZAN KADINLAR -31
TARİH YAZAN KADINLAR -31
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Pablo Neruda: Yaşadığımı İtiraf Ediyorum
Pablo Neruda: Yaşadığımı İtiraf Ediyorum
Sağlık
“Salgını değil algıyı yönetiyorlar”
“Salgını değil algıyı yönetiyorlar”

Müsilajı balıkçılara sorduk

Müsilajın balıkların sağlığı, fiyatı ve satışına olan etkisini öğrenmek için Kadıköy Balıkçılar Çarşısı’nın yolunu tuttuk. Balıkçılar, vatandaşların müsilajdan hala korktuğunu belirterek, “Marmara yerine Karadeniz balığını istiyorlar” diyor

Müsilajı balıkçılara sorduk
Seyhan Kalkan Vayiç

Müsilaj hem deniz canlıları hem de sağlık açısından kaygı uyandırdı. İçerdiği besin değerlerinden kaynaklı sofraların vazgeçilmezlerinden biri olan balığa karşı bir mesafe oluştu. Eylül ayı ile birlikte balık pazarları hareketlenmeye, tezgahları dolmaya başladı.  Balık fiyatlarını, satışlarını,müsilaj  etkisini balıkçılara sormak için Kadıköy Çarşı'nın yolunu tuttuk. 

“YÜZDE 80’İ KARADENİZDEN”

“Tezgahta şu an hemen hemen balıkların hepsi var. Çinekop, lüfer, hamsi, mezgit, istavrit. 1 Eylül itibariyle hamsi geldi ve gelmeye devam ediyor.” diyen Osman Ceyhan, “ Hamsinin fiyatı 20-25 lira arasında değişiyor. Mezgit 30-35, istavrit 20-35 arasında gidip geliyor. 250 gramlık lüfer 35-40 liraya satılıyor. Müsilaj vatandaşın korktuğu bir süreçti. Korkmakta da haklılardı. Bizim işler yazın yüzde 50 düştü. Vatandaş daha yeni yeni korkusunu atıyor. 10-15 gündür işlerimizde hareketlenme oldu. Ama korkanlar hala var. Vatandaş, Marmara yerine Karadeniz istiyor. Balıkların yüzde 80'i Karadeniz'den geliyor” diye konuştu.

“İŞYERİMİ İKİ AY KAPATTIM”

Memet Kaya ise şunları söylüyor: “Balıkların çoğu Karadeniz. Vatandaş balık alırken soruyor Marmara mı yoksa Karadeniz mi diye. Yazın işler düştü. İşyerini 2 ay kapattık. Eylül ayı ile açtık. Yavaş yavaş işler açıldı. Balıkların en ucuzu hangisi ise o satılıyor. Genellikle hamsi gidiyor. Kilosu 20 lira.”

“KÜÇÜK BALIK TERCİH EDİYOR”

Fiyatların vatandaşın bütçesini sarstığını dile getiren Erkan Deniz, “Büyük balık alamıyorlar. Küçük balık tercih ediyorlar. İstavrit ya da hamsi. Pandemi zaten devam ediyordu üstüne bir de müsilaj eklenince  yazın işlerimiz yüzde 80 azaldı. Etkilenmeye de  devam ediyor. Müsilaj algısı hala var. Tezgaha gelen 10 vatandaşın 7-8'i mutlaka soruyor.  Eylül ortasından sonra işler açıldı. Şu an işlerde yüzde 40 artış var” dedi. 

Etiketler; #balıkçılar #kadıköy çarşı #müsilaj #balık #balık fiyatı
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
“Dip canlıları daha çok zarar gördü”
“Dip canlıları daha çok zarar gördü”
"Sorun müsilaj değil deniz kirliliği!”
"Sorun müsilaj değil deniz kirliliği!”
Müsilaj için Kalamış’ta forum düzenlendi
Müsilaj için Kalamış’ta forum düzenlendi
Marmara’nın müsilaj haritası çıkarıldı
Marmara’nın müsilaj haritası çıkarıldı
İstanbul’un kırmızı çizgileri aşılıyor
İstanbul’un kırmızı çizgileri aşılıyor
“Bu, ilk müsilaj değil”
“Bu, ilk müsilaj değil”
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.