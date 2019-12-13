Haftalık Bağımsız Gazete 13 Aralık 2019
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Musa Dağdeviren’e Gourmand Ödülü

Kadıköylü Çiya Sofrası’nın yaratıcısı Musa Dağdeviren’in “The Turkish Cookbook” adlı kitabı 2020 Gourmand Ödülleri listesinde “Chef Book/Şefin Kitabı” bölümünde ödüle değer görüldü

Musa Dağdeviren’e Gourmand Ödülü
GazeteKadıköy

550 tarifin yer aldığı The Turkish Cookbook’ta klasik yemeklerle yerel yemekleri birarada sunulurken, özel günlerde yapılan yiyeceklerin anlatımı, yemekler üzerine hikâyeler, hangi yemeği hangi mevsimde neden yediğimize dair küçük bilgiler de bulunuyor.
Peynir, tarhana, yoğurt, lor, çökelek, erişte, kuskus gibi özel yiyeceklerin yapımının anlatıldığı tariflerin yanı sıra klasik yemeklerimizden tas kebabı, imambayıldı, nohut, işkembe, mercimek çorbası gibi çeşitlerle beraber hodan, keledoş, şiveydiz, keşkek,
arapaşı, çinçar çorbası, analı kızlı, labada, kocakarı aşı, ördek mantısı gibi yerel örnekler de yer alıyor.

Etiketler; #ödül #yemek kitabı #musa dağdeviren #çiya
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