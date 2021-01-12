Mühendis ve mimarlar en kötüleri seçti

Mühendis Mimar Ağı, geçen yılın en kötü işverenlerini seçti. Büyük ödül (!) Şanlıurfa Siverek Müftülüğü’ne verildi

Mühendis, mimar ve şehir ve plancıları tarafından kurulmuş ve iş hayatının çalışanlara getirdiği sorunları paylaşarak; bir nebze olsun gidermek amacıyla faaliyetlerini sürdüren, üyelerin iş güvencelerini zedelememek için anonimliklerinin esas olduğu bir platform olan Mühendis Mimar Ağı, 2018’den bu yana sadece mühendis-mimar-plancıların değil, tüm sınıf arkadaşlarının haklarını korumak için, alışılmışın dışında bir dil ve yöntem kullanmaya çalışıyor.

Mumia ekibi, iki yıldır “yılın en kötü iş ilanı ve yılın en kötüleri yarışması” düzenliyor. 2019 yılının sonuna doğru sitedeki kullanıcılardan birinin yaptığı öneri üzerine başlayan yarışma, “2019’un en kötü iş ilanları” formatıyla düzenlendi. Buradaki amaç ülkedeki mühendis, mimar ve şehir plancısı sınıf arkadaşlarının, gerek yeni mezun gerekse tecrübeli olarak iş ararken veya çalışırken yaşadığı haksızlıkları dile getirip, bu firmaları veya işverenleri ortaya çıkarmak. Bu sayede bu firmaların veya işverenlerin de bir daha bu haksızlıkları yapmasını önlemek.

Mumia ekibi, “Kullanıcı isimleri, haber girişleri vb. anonim bir şekildeyken bu yarışmalarda işverenlerin veya firmaların özellikle gizlenmemiş olmasına önem veriyoruz. Bu sayede son 2 yıldır bazı firmaların kariyer.net vb sitelerden bu ilanları kaldırdığı ve bu firmaların açıklama yapmak zorunda kaldığı durumlar yaşandı. Yani özetle, açık açık işsizin ve çalışanın yanında, patronun karşısında olduğumuzu söylemekten çekinmiyoruz.”

45 KÖTÜ İŞVEREN

“2019’da en kötü iş ilanı ile başlattığımız yarışmayı bu senenin sadece en kötü iş ilanlarını değil, en kötü işverenlerini, iş yerlerini ve pandemi fırsatçılarını da yarıştırdık ve maalesef ön elemede tacizcisinden katiline, aç gözlüsünden cinsiyetçisine, 45 işveren kötülükte birbiriyle yarıştı” diyen ekip, “2020’ninEnKötüleri” yarışmasının kazananın ise, Siverek’te çalışan imam Osman Çilenti’yi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden bir insanın cenazesini, usülsüzlüğe ses çıkarmasına ceza olarak ekipmansız yıkamaya zorlayarak Covid sebebiyle hayatını kaybetmesine sebep olan Şanlıurfa Siverek Müftülüğü olduğunu açıkladı.

ÖZEL ÖDÜL SAĞLIK BAKANLIĞI’NA

Mumia ekibi, listedeki 46. adayı da şöyle açıkladı “Bir adayımız vardı ki, 2020’nin açık ara en kötüsü olduğunu düşündüğümüz için kendilerini yarışmaya dahil etmedik. Covid-19 pandemisinin en büyük mağdurları, istifa haklarını, izinlerini, ek ödemelerini alamayan; sadece özveriyle mesleklerini ifa etmelerinin bedelini hayatlarıyla ödeyen sınıf arkadaşlarımız, sağlık çalışanları anısına “mumia özel ödülü” Sağlık Bakanlığı’na gitti. Başta hayatını kaybetme pahasına halk sağlığı için canından olan sağlık çalışanları olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımıza saygı, Sağlık Bakanlığı’na teessüflerimizle ödüllerini yarışma finalinde takdim ettik.”

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