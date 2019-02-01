Haftalık Bağımsız Gazete 01 Şubat 2019
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Mühendis ve mimarlar da “umut" oldu

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu,“Kök Hücre Bağışı Geleceği Kurtarır, Öykü Arin’e ve Tüm Lösemili Çocuklara Umut Olalım” etkinliği düzenliyor

Mühendis ve mimarlar da “umut" oldu
Seyhan Kalkan Vayiç

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu, Lösemi tanısı konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve tüm lösemili hastalar için Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde, 1 Şubat Cuma günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında “Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancıları Geleceğe Donör Oluyor” sloganı ile “Kök Hücre Bağışı Geleceği Kurtarır, Öykü Arin'e ve Tüm Lösemili Çocuklara Umut Olalım” etkinliği düzenliyor.

Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Müdürü Suat Güneş, Öykü Arin ve tüm lösemili hastalara umut olmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi, “Meslektaşlarımız ile birlikte umudu çoğaltmak için bu etkinliği gerçekleştirdik. Herkesi donör olmaya çağırıyoruz. Umarım donörler bulunur ve eşleşmeler sağlanır. Biz de bundan mutluluk duyarız. Dayanışma ve paylaşma önemli.” dedi.

BAŞKA CANLARA UMUT OLALIM”

Öykü Arin ve tüm löselimi hastalara donör olmak için kan veren Alper Mertoğlu, donör olduğu için çok mutlu olduğunun altını çizip, konuşmasına şöyle devam etti, “Umarım şifa olurum. Çok kısa süren ve acısız bir işlem sonucunda kan veriyorsunuz. Verdiğiniz bu kan başka canlara hayat olabilir. O yüzden herkes donör olsun.”

Sevgi Ertaş Comba ise “Bir damla kan hayat ve umut demek. Herkesin donör olması gerekiyor. Umut olduysam ne mutlu bana. Empati yapmalıyız ve hayatı paylaşmalıyız.”

Etiketler; #kök hücre bağışı #tmmob #kimya mühendisleri odası
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