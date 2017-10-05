“Modern Kahraman” olmaya var mısınız?

Akıllı telefonlar için geliştirilen “Givin” uygulamasıyla ikinci el eşyalarınızı satıp, bir yandan da sivil toplum kuruluşlarına destek olabilirsiniz. Projenin mimarlarından Başak Süer, “Dijital bir yöntemle, sosyal faydayı hayatımızın içinde olan alışverişle harmanlayıp, değer yaratıyoruz” diyor

Akıllı telefonların hayatımıza iyiden iyiye girmesiyle birlikte pek çok şey de değişmeye başladı. Kullanıcıya kolaylık, eğlence, hizmet ve sosyalleşme sağlayan uygulamaların bulunduğu akıllı telefonlarımıza, sosyal sorumluluk projelerini içeren uygulamalar da eklenmeye başladı. Bu uygulamalardan en yenisi de “Givin” isimli uygulama oluyor. 'Madem kullanmıyorsun #durmasındestekolsun' sloganı ile faaliyet gösteren givin'i IOS ya da Android tabanlı telefonunuza indirerek, siz de bir köşede unuttuğunuz ya da kullanmadığınız ürünleri satışa çıkartabilirsiniz. Satıştan elde ettiğiniz geliri de yine uygulama aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarına bağışlayabilirsiniz. Givin'in yaratılma sürecini ve uygulamanın nasıl çalıştığını sosyal girişimci Başak Süer, Gazete Kadıköy'e anlattı.

“SOSYAL FAYDA SAĞLAMAK”

Proje fikri ortaya nasıl çıktı?

Fikir, gönüllülük ve bağış yöntemlerindeki kimi zorlukları görerek, teknolojinin ve online alışverişin bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde, eğitime, çocuklara, gençlere desteğin herkese uygun ve kişiselleştirilebilir bir yolunun olması gerektiğini düşünerek ortaya çıktı. Givin, Nisan ayında yazılım tarafını üstlenen arkadaşım Ali Aksakarya ile ortak olarak hayata geçirdiğimiz, Türkiye’nin sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için oluşturulmuş ilk mobil uygulaması ve iş modeli. Aynı zamanda hoşumuza giden bir ürünü alarak bile iyi amaçlara destek sağladığımız alışverişin en “iyi” hali. Madem kullanmıyorsun #durmasındestekolsun mesajını verdiğimiz givin’le bağışı özgürleştiriyoruz ve herkesin kendi yöntemiyle iyi amaçlara destek sağlayabileceği bir platform sunuyoruz.

Uygulama nasıl çalışıyor?

Givin'i indirip uygulamaya giriş yapan kullanıcılar, satışa çıkaracakları eşyaya dair birkaç bilgi, bir destek tutarı giriyor ve satıştan elde edilecek geliri bağışlamak istedikleri projeyi seçiyorlar. Uygulama üstünden kredi kartı ile yapılan satışla elde edilen gelir ilgili STK’ya iletiliyor. Kişiye sadece, eşyasını yeni sahibine olası masraflar alıcıya ait olacak şekilde ulaştırmak kalıyor. Böylece kullanılmayan bir eşya, kullanılacak bir eşyaya dönüşürken, belirlenen satış değeri de anlamlı bir sosyal fayda projesinin gerçekleşmesini sağlıyor.

Givin uygulaması nasıl bir ihtiyaçtan doğdu?

Etrafta güzel şeyler yapmak isteyen çok fazla insan var aslında, ama neyi, ne şekilde, ne zaman yapabileceğimizi de kestiremiyoruz. Gönüllülük yapmak istesek bazı kısıtlamaları var; belli bir zamanda, belli bir kurumun söylediği yerde olmamız gerekiyor. Yardımsever bir toplumuz ama karşılıksız para vermek konusunda tereddütlerimiz de var. Paramızın nereye gittiğini, ne için kullanıldığının takip edebilmek istiyoruz. Sahip olduğumuz eşya hatta yetenek gibi değerli kaynakları eğitime, çocuklara desteğe dönüştürebileceğimiz bir platform yaratmak istedik. Her türlü kaynağımızı desteğe dönüştürebileceğimiz, hoşumuza giden bireyleri satın alırken bile iyi amaçlara katkı sağlayabileceğimiz şeffaf bir yöntem tasarladık.

MODERN KAHRAMANLAR TOPLULUĞU

“Modern Kahramanlar” sloganının anlamı nedir?

Hepimizin sahip olduğu birçok değerli kaynak var. Bunlar eşyalarımız ya da bilgimiz, yeteneğimiz olabilir. Belki sahip olduklarımızla hiçbirimiz dünyayı kurtaran bir kahraman olmayacağız ama sahip olduklarımızla iyi amaçlar için harekete geçerek kendimizin en kahraman versiyonu olabiliriz. Umutsuzluğa kapılmadan, duyarsız kalmayı değil, sahip olduklarıyla iyi amaçlar için harekete geçmeyi seçenlerin buluşma noktası givin’e de bir “modern kahramanlar topluluğu” diyoruz.

Dijital dünyayı eğitime yardımla birleştirmek nasıl bir duygu?

Givin’le yenilikçi, dijital bir yöntem inşa ederek duran kaynakları harekete geçirdik ve bu sayede destekçilerin cebinden para çıkmadan bile, sosyal medyaya fotoğraf yükler gibi bağış yapabilmelerini, atıl duran eşyalarını anlamlandırmalarını sağlıyoruz. Dijital bir yöntemle, sosyal faydayı hayatımızın içinde olan alışverişle harmanlayıp değer yaratıyoruz.

“EN BÜYÜK SOSYAL FAYDA PLATFORMU”

Kullanıcıların şeffaflıkla ilgili kaygıları nasıl gideriliyor?

Şeffaflık temel değerlerimizden. Beraber çalıştığımız sivil toplum kuruluşları, Bağışçı Hakları Beyannamesini kabul etmiş, finansal raporlarını, yıllık aktivite raporlarını acikacik.org gibi şeffaflık kültürünü destekleyen platformlarda paylaşan kurumlar. Çalışacağımız sivil toplum kuruluşlarda da eğitim, çocuklar ve gençlerle ilgili projelere ve acikacik.org platformunda kayıtlı olanlara öncelik veriyoruz. Katkımızın nasıl kullanıldığını, ne işi yaradığını bilmek hepimiz için önemli. Bu yüzden, givin’de sivil toplum kuruluşlarının desteğinizi nasıl kullanmayı planladığını proje ekranlarından görebilir, hatta gerçekleşen projelerle ilgili de bilgilendirilirsiniz.

Hangi sivil toplum kuruluşlarıyla çalışıyorsunuz?

TEGV, TOG, Koruncuk, Tohum Otizm ve TOÇEV ile çalışıyoruz. Userspots tasarım ve Yirmibirgram marka kimliği ve pazarlama tarafında probono olar ak destek verdiler. BKM Express ise ilk kurumsal destekçimiz.

Uygulamanın geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Givin, potansiyeli çok yüksek bir iş modeli. 6 ayda duran kaynaklardan 110 bin TL’nin üstünde bağış potansiyeli ortaya çıkardık. Gerçekleşen bağışlarla yarattığımız sosyal etki de uygulama üstünde görülebilir. Normalde STK’lara yapılan ortalama bağış 70 TL seviyelerindeyken, givin’e bir kullanıcının bağışa dönüşmek üzere listelediği ürün tutarı 230 TL. Bu çok ciddi bir fark. Sesimizi daha fazla duyurup daha çok kişi ve kurumu harekete geçirince bu rakamın çok daha yukarılara çıkacağını düşünüyoruz ve Türkiye’nin en büyük sosyal fayda platform olmayı ve givin’le global bir modern kahramanlar topluluğu yaratmayı hedefliyoruz.

Givin uygulmasını App Store ya da Google Play aracılığıyla telefonunuza indirebilirsiniz

Givin'in Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarına "givinapp" kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz

