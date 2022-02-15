Moda’nın şairi’ne şiirli veda…

Bir kuşağın önemli edebiyat temsilcilerinden, Adana doğumlu Kadıköylü şair Salih Bolat, son yolculuğuna şiirlerle uğurlandı

FOTOĞRAFLAR: Gürbüz ENGİN

Şair, yazar, akademisyen, uzun yıllardır yaşadığı Moda semtinin zarif beyefendisi, Salih Bolat (66) yaşama veda etti. Bir süredir covid nedeniyle yoğun bakımda olan Bolat, 13 Şubat Pazar günü yaşama gözlerini yumdu. Şair için 15 Şubat Salı sabahı Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çelenk gönderdiği törene, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Salih Bolat’ın hayat arkadaşı, yazar-akademisyen Dr. Berken Döner, ailesi, yakınları ve edebiyat dünyasından tanıdıkları katıldı.

Şair Bolat’ın en sevdiği çiçek olan nergislerle bezeli tabutun sahnede yer aldığı törene katılanlar yakalarına Bolat’ın bir fotoğrafı üzerinde şairin “geceyi deliyor kuşun soluğu, baksana” yazılı dizesi yer aldı. Salih Bolat’ın kendi sesinden şiirlerinin dinlediği törende, arkadaşları ve öğrencileri de şairin şiirlerini okudu.

MODA SOKAKLARINDA, BANKLARINDA…

Salih Bolat’ın yol arkadaşlarından, Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Mustafa Köz, şairin son şiir kitabının adının ‘Rüya Zamanı’ olmasına atıfta bulunarak, “Şimdi onu sonsuz bir rüyaya uğurluyoruz…” ifadesini kullandı.

Salih Bolat’ın dönemdaşı olan edebiyatçılardan Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok Akatlı da şunları söyledi:

“93 tarihli bir kaset var bende. Behçet Aysan, Salih Bolat ve Metin Altıok Ankara’da bir edebiyat buluşmasında son şiirlerini okumuşlar. Hep şeyi düşünürdüm sanki Salih, bana babamdan bir emanet gibi, bizi kollamak için yollanmış iyi bir ruh gibi. Şimdi de bize düşen Salih’i dostlarına uğurlamak… Artık Salih’i o çok sevdiği Moda’da, tıpkı şiirlerindeki imgeler gibi kuşlarda, Kadıköy rüzgarıyla yollara dağılan yapraklarda, yürüdüğü kaldırım taşlarında, sokak canlarıyla arkadaşlık ettiği banklarda hatırlayacağız onu. Ama en çok da, o çok sevdiği şiirleriyle hep bizimle kalacak…”

“SALİH’SİZ BİR HAYAT…”

Törenin en kısa ama en hüzünlü konuşmasını ise hayat eşi, sırdaşı, yoldaşı, sevgilisi Berken Döner yaptı. “Acımıza omuz vermeye geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim” diye sözlerine başlayan Döner, “Büyük şairimi, bilgemi uğurluyorum. Salihsiz bir hayat nasıl yaşanır bilmiyorum. Ama ‘şair bilicidir’ derdi. Öyleymiş gerçekten. Bir şiirinde diyor ki ‘bilmediğim bir yola çıkarsam eğer sakın vazgeçme gök, kırları ve denizi yanına almaktan.’ Şimdi ben de birazdan onu göğe, kırlara ve denize emanet etmeye gideceğim. Ve bu can bu tende sürdüğü sürece onun adını onurla yaşatmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bir gün mutlaka yeniden karşılaşacağız sevgilim…” dedi.

Yapılan törenin ardından Salih Bolat’ın cenazesi, Büyükada'da, çok sevdiği şair Melih Cevdet Anday ile aynı mezarlığa defnedildi.

ARDINDA SAYISIZ YAPIT BIRAKTI

3 Temmuz 1956'da Adana'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Adana’da, yüksek öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin Sosyal Politika Bölümü'nde okudu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden emekli oldu. 1974 yılında Yeni Adana gazetesinin kültür sanat sayfasında öyküler yazarak sanat yaşamına başladı. 1975 yılında Adana'da, Koza dergisinin çıkarılmasına katıldı ve ilk şiirini burada yayımladı. 1977-1980 yıllarında, Ankara'da Yapıt Dergisi ile Halk Evleri Genel Merkezi'nin yazı kurulu üyeliğinde bulundu. 1982-1983 yıllarında yine Ankara'da Petek Dergisi'nin yazı kurulu üyeliğinde bulundu. 1984-1986 yıllarında Yarın Dergisi'nin çalışmalarına katıldı. 1995 yılında, Cem Savran ile Promete Dergisi'ni kurdu. 1980 yılından itibaren Yeni Olgu, Oluşum, Edebiyat 81, Türkiye Yazıları, Süreç, Yeni Düşün, Varlık, Gösteri, Düşler, Şiir-lik, Edebiyat ve Eleştiri, Defter, E, Kaçak Yayın gibi dergilerde şiirler ve yazılar yayımladı. 1995-1997 yıllarında Siyah Beyaz gazetesinde, "Duygusal Düşünceler" adlı köşede yazdı. 1996 yılında, Radyo C'de "Şiir Penceresi" adlı programı yapımcı ve sunucu olarak yürüttü. Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nün ve Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü'nün seçici kurul üyeliklerinde bulundu. Salih Bolat, Edebiyatçılar Derneği'nin ve Türkiye Yazarlar Sendikası'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinde görev aldı. İstanbul Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü'nde öğretim üyesiydi. Gazete Duvar’da yazılar yazdı. Yayınlanmış onlarca kitabı ve ödülü vardı.



