Modalı yazarlar hafta sonu çocuklarla buluşacak

Moda Muhtarlığı, bu hafta sonu çocuklarla, yazar ve çizerleri bir araya getiriyor. Etkinlikler ücretsiz...

Moda Muhtarlığı, Hafize Çınar Güner koordinatörlüğünde çocuklarla, yazar ve çizerleri bir araya getiriyor. Etkinlik 12-13 Ekim Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-16.00 arasında Moda Deniz Kulübü’nde yapılacak. Her yazarı/çizer etkinlik sonrası mekânın girişinde bulunacak olan Mutlu Fil Kitabevi standında imza saati yapacak. Tamamen ücretsiz olan atölye çalışmalarının kontenjanla sınırlı olduğunu belirtelim! Ayrıntılı bilgi için caferagamuhtarligi@gmail.com veya hafizecinar@yahoo.com mail adreslerinden iletişime geçebilirsiniz. Festival programı şöyle: 12 Ekim Cumartesi 10.00 – 10.45 Hafize Çınar Güner - “Masal Yoga Atölyesi” 11.00 – 11.45 Anais Martin ile Masal Dinleyelim 12.00 – 12.45 Can Gürses - Masalını Anlat Atölyesi 13.00 – 13.45 Nazan Tacer - “Origami Atölyesi 14.00 – 14.45 Mine Kırıkkanat - Büyümek İster misiniz? Atölyesi 15.00 – 15.45 Yiğit Bener - Beter Amcayla Masal Yazma ve Anlatma Atölyesi 13 Ekim Pazar 10.00 – 10.45 Evrim Gürel Süveydan– “ Bebeğinizin Anılarını Nasıl Saklayabilirsiniz?” Atölyesi 11.00 – 11.45 Betül Sayın - “Rengini Arayan Pudra” Adlı Kitapla Yaratıcı Okuma Atölyesi 12.00 – 12.45 Betül Avunç – “İstanbul Perisi” Adlı Kitapla Yaratıcı Okuma Atölyesi 13.00 – 13.45 Burcu Yılmaz – Kolaj Tekniğiyle Portre Yapımı Atölyesi 14.00 – 14.45 Cihan Demirci – Çocuk ve Mizah Söyleşisi 15.00 – 15.45 Buket Uzuner – “Ah Bir Kedi Olsam” Söyleşisi