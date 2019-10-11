Haftalık Bağımsız Gazete 11 Ekim 2019
Kente Kadıköy'den Bak
KADOS, şehir turuna çağırıyor
KADOS, şehir turuna çağırıyor
Kültür Sanat
Şehre komedi geliyor
Şehre komedi geliyor
Sağlık
Erken tanı hayat kurtarır!
Erken tanı hayat kurtarır!
Şehrin Kadıkeyfi
İzleyiciye hikayeler anlatıyor
İzleyiciye hikayeler anlatıyor

Modalı yazarlar hafta sonu çocuklarla buluşacak

Moda Muhtarlığı, bu hafta sonu çocuklarla, yazar ve çizerleri bir araya getiriyor. Etkinlikler ücretsiz...

Modalı yazarlar hafta sonu çocuklarla buluşacak
GazeteKadıköy

Moda Muhtarlığı, Hafize Çınar Güner koordinatörlüğünde çocuklarla, yazar ve çizerleri bir araya getiriyor. Etkinlik 12-13 Ekim Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-16.00 arasında Moda Deniz Kulübü’nde yapılacak. Her yazarı/çizer etkinlik sonrası mekânın girişinde bulunacak olan Mutlu Fil Kitabevi standında imza saati yapacak.

Tamamen ücretsiz olan atölye çalışmalarının kontenjanla sınırlı olduğunu belirtelim!

Ayrıntılı bilgi için caferagamuhtarligi@gmail.com veya hafizecinar@yahoo.com mail adreslerinden iletişime geçebilirsiniz.

Festival programı şöyle:

12 Ekim Cumartesi

10.00 – 10.45 Hafize Çınar Güner -  “Masal Yoga Atölyesi”

11.00 – 11.45 Anais Martin ile Masal Dinleyelim

12.00 – 12.45 Can Gürses - Masalını Anlat Atölyesi

13.00 – 13.45 Nazan Tacer - “Origami Atölyesi

14.00 – 14.45 Mine Kırıkkanat - Büyümek İster misiniz? Atölyesi

15.00 – 15.45 Yiğit Bener - Beter Amcayla Masal Yazma ve Anlatma Atölyesi

13 Ekim Pazar

10.00 – 10.45 Evrim Gürel Süveydan– “ Bebeğinizin Anılarını Nasıl Saklayabilirsiniz?” Atölyesi

11.00 – 11.45 Betül Sayın  - “Rengini Arayan Pudra” Adlı Kitapla Yaratıcı Okuma Atölyesi

12.00 – 12.45 Betül Avunç – “İstanbul Perisi” Adlı Kitapla Yaratıcı Okuma Atölyesi

13.00 – 13.45 Burcu Yılmaz – Kolaj Tekniğiyle Portre Yapımı Atölyesi

14.00 – 14.45 Cihan Demirci – Çocuk ve Mizah Söyleşisi

15.00 – 15.45 Buket Uzuner – “Ah Bir Kedi Olsam” Söyleşisi

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.