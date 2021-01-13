Moda tramvayına tadilat molası

Kadıköy- Moda tramvayı seferleri, güzergâhta yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle 24 Ocak tarihine kadar durduruldu. Kadıköy Belediyesi aynı sefer saatlerinde, çoğunlukla aynı rota üzerinden ücretsiz olarak ring seferleri düzenliyor

Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kadıköy-Moda tramvay hattı güzergâhında yapılan drenaj, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları Cem Sokak ve Rıza Paşa Sokak'ta başladı. Moda Caddesi ve Mühürdar Caddesi arasında sürdürülen çalışmalar nedeniyle 24 Ocak tarihine kadar Kadıköy- Moda tramvayı seferlerine ara verildi. Kadıköy Belediyesi 11 Ocak tarihinden itibaren, tramvayla aynı sefer saatlerinde, yolun uygunluğuna göre aynı rota üzerinden, olmayan noktalarda ise en yakın noktadan geçen bir rotada ücretsiz ring seferleri düzenliyor. Ring seferleri, aynı tramvay seferlerinde olduğu gibi, hafta içi sabah 06.55’ten saat 21.00’e kadar devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu seferleri yapılamıyor. Çalışmaların tamamlanması ile Kadıköy- Moda tramvayı çalışmasına daha güvenli ve konforlu bir şekilde devam edecek. Hava koşulları nedeniyle çalışma programında bir aksaklık yaşanması durumunda çalışma ile ilgili süreç kamuoyuna duyurulacak.

2.6 kilometre uzunluğundaki Kadıköy - Moda tramvay hattında 10 istasyon bulunuyor. Kadıköy Meydanı’ndan başlayan tramvay yolu, Bahariye Caddesi’ne ve Moda’ya ulaştıktan sonra tekrar Kadıköy Meydanı’na geri dönüyor.