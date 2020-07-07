Moda Tramvayı yenilendi

İBB, Kadıköy - Moda Tramvayı’nın yıpranan araçlarını yeniledi. Korona virüsü salgını nedeniyle seferlerine ara verilen hat, yeniden hizmet vermeye başladı

Korona virüsü salgını nedeniyle T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı’nda seferlere geçici olarak ara verilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi salgın sürecinde trafik yoğunluğunun azalması nedeniyle, planladığı alt yapı yenileme çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda, İSKİ’nin Rıhtım Caddesi’nde senelerdir yaşanan atık su ve yağmur suyu sorununu çözmek için yürüttüğü 1500 metre uzunluğundaki atık su ve yağmur suyu hattı inşaatı nedeniyle yollar kazıldığı için T3 Kadıköy – Moda Tramvay hattının rayları da söküldü. Çalışmalar tamamlandığında eskiyen rayların yerine yeni raylar monte edildi. Metro İstanbul tarafından da tramvay hattının rayları ve trenleri yenilendi. En son 2013 yılında yenilenen trenler “İstanbul senin” sloganı yazılı folyolarla kaplanarak daha sağlam ve güvenli bir şekilde hizmet vermeye hazır hale geldi.

Rayları ve trenleri yenilenen Kadıköy-Moda Tramvay hattı 6 Temmuz 2020 Pazartesi itibariyle seferlerine başladı.