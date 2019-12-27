“Moda Bostanı” için oylama

Kadıköy Belediyesi, Caferağa muhtarlık alanının yanında, Moda Bostanı olarak da bilinen alan için hangi projenin yapılacağını halka soruyor

Kadıköy Belediyesi, 2020-2024 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında düzenlenen mahalle toplantılarında öne çıkan ve Stratejik Planın ilk yılında gerçekleştirilmesi taahhüt edilen projeleri hayata geçiriyor. Anlat Kadıköy dijital platformunda ve mahalle toplantılarında Caferağa ve Osmanağa sakinlerinin önerileri ile ortaya çıkan çocuk yuvası, sosyal yaşam evi, çocuk kütüphanesi talepleri oylamaya sunuluyor.

Söz konusu alan, geçmişte Moda Bostanı olarak biliniyordu, hemen arkasındaki Moda Bostanı sokağının ismi de buradan geliyor. Bu nedenle, alanda kent bahçeciliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve alanın permakültür bahçesi olarak yaşatılması öncelikli hedeflerden. Bu işlevin mutlaka olması yönündeki mahalleli beklentileri de göz önüne bulundurularak, her üç projede de permakültür bahçesi yer alıyor. Çocukların ve yetişkinlerin toprağa dokunabilecekleri ve tarımı öğrenecekleri permakültür bahçesi ile yaz ve kış sebzeleri her biri 3 metrekare olarak planlanan bahçelerde yetiştirilebilecek ve meyve ağaçlarından meyve toplanabilecek.

Permakültür bahçesine ek olarak işlevlendirilen üç proje şöyle:

• Çocuk Yuvası & Permakültür Bahçesi

Caferağa’da yetişkinlere dönük sosyalleşme ortamları daha fazlayken, çocuklar için yeterli kapasite mevcut değil. Bununla birlikte Caferağa mahallesine en yakın kreşler, uzak sayılabilecek Hasanpaşa ve Fenerbahçe mahallelerinde bulunuyor.

• Çocuk Kütüphanesi & Permakültür Bahçesi

Çocuk Kütüphanesi ile çocukların kütüphanede okuma alışkanlığı kazanması, öğrenmesi ve sosyalleşmeleri amaçlanıyor. Çocuk kütüphanelerinin, çocukların toplumsal yeniliklere cevap verme kabiliyetlerini artıracağı; bilgi, kültür ve eğlenme gereksinimlerini karşılayacağı ve kütüphane kullanma becerilerini geliştireceği düşünülüyor.

• Sosyal Hizmet Merkezi & Permakültür Bahçesi

Kadıköy Belediyesi, psiko-sosyal destek, psikolojik danışmanlık, hukuki danışmanlık, farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları ile sosyo-kültürel eğitimler gibi çalışmalar yürütülen Sosyal Hizmet Merkezlerinin Kadıköy genelinde yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. En yakın sosyal hizmet merkezi Rıhtım bölgesinde bulunuyor.

Kadıköylülerle birlikte hazırlanan stratejik planda yer alan projelerin yine Kadıköylüler tarafından oylanmasıyla, Caferağa için ihtiyaç duyulan proje belirlenecek. Projenin her aşaması Modalılarla birlikte ilerleyecek.

İki hafta sürecek oylama için adres: https://anlat.kadikoy.bel.tr/oylama/caferaga-muhtarlik-alani