Mimarlık öğrencilerinden projeler

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü eğitmenleri ve öğrencileri Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi’nde “Balat’ta Komünal Yaşam” projesi gerçekleştirdi

Öğrencileri yaratıcılığa teşvik etmek ve mimarlık becerileri oluşturmak amacıyla Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanan “Balat’ta Komünal Yaşam” adlı proje, Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesinde gerçekleşti. 9 Ocak Perşembe günü yapılan projede öğrenciler tarafından hazırlanan “dikey gecekondu” temalı maket evler jüri önünde kısa bir sunum eşliğinde puanlamaya sunuldu. Birbirinden farklı 16 tasarımın yer aldığı projenin amacı gelişen ve değişen dünyada genç kullanıcılar için önemli fonksiyonlar oluşturmak, yaşam standartlarını öğrencilerle beraber görme şansı yakalamaktı.

Projenin oluşturulmasında öncü isimlerden biri olan Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sedef Özçelik, “Bu projemizi yaparken Kadıköy Tasarım Atölyesi’ni tercih etmemizin temel nedeni öğrenciler için rahat ve kullanışlı bir alan imkânı sunmasıdır. Bu projemizi kamusal alanın nasıl kullanılacağını, yaşam işlevinin buna nasıl gireceğini öğrencilerle birlikte görmek açısından gerçekleştirdik. Mimarlık bölümünde okuyan genç ve hevesli arkadaşlarımızı yaratıcılığa teşvik etmek en büyük amacımız.” şeklinde konuştu.

“TASARIMIN ÇOCUKLUĞU”

Öğrencileri düşünmeye sevk eden önemli bir proje olduğunu belirten, jüri üyesi Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim görevlisi Nazmiye Nurdoğan, “Yaratıcılığa teşvik eden bir proje olmuş. Hem farklı malzemeler kullanmışlar, hem kentsel çevreyi incelemişler oradan aldıkları ilhamlarla sentezler oluşturmuşlar. Bu tür çalışmaları tasarımın çocukluğu gibi düşünmek mümkün. Daha birinci sınıf öğrencilerinde bir yaratıcılık şevki yattığını çizimlerinde ve gözlerinde görebiliyorsunuz.” ifadelerini kullandı

“SEMBOL VE ŞEKİLLERLE İLETİŞİM”

Öğrencilerin dil ile ifade edilmesi gibi zor bir işi sembollerle aktarmaya çalıştığını söyleyen Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şebnem Çakaloğulları ise “Başarılı bir iş çıkardıklarına inanıyorum. Projelere baktığımızda oluşturulan sembollerde ki anlam bütünlüğü bize ne aramamız gerektiğini ifade ediyor. Oluşturdukları maketler bize kentleşmeyle ilgili küçük cevaplar sunuyor.” dedi.

Projeye katılan Gebze Teknik Üniversitesi 1. Sınıf öğrencilerinden Melike Ceylan da, “Proje bizim üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bir projeydi. Böyle bir imkân elde etmiş olmak beni çok gururlandırdı. Bu şekilde birlik olup bizi yaratıcılığa teşvik eden projeler yapıldığı için çok mutluyum. Buradan Kadıköy Belediyesi’ne ayrıca teşekkür ederim” şeklinde konuştu.