“Mikroçip yerelden merkeze gidebilir”

Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan, Şubat ayında yayınlanan yeni yönetmelikle mikroçiple kayıt altına alma yetkisinin belediyelerden alınabileceğine, ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerine verilebileceğine dikkat çekti

Kadıköy Belediyesi, Evcil Hayvan Sağlık Merkezi ile Sokak Hayvanlarını Koruma ve Barındırma Merkezi, hayvan dostlarımızın sağlık ve barınma ihtiyacını karşılamaya, yeni projeler üretmeye var olan projeleri de geliştirmeye devam ediyor. Sahipli kedilerin ve köpeklerin mikroçip üzerinden kayıt altına alınmasının da yıllardır süren önemli çalışmalardan biri olduğunu hatırlatan Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan, mikroçip uygulamasıyla Kadıköy’de 3 bin 712 sahipli hayvanın kayıt altına alındığına vurgu yaptı.

“MİKROÇİPİN AVANTAJLARI ÇOK”

Hem mikroçip hem de kimlik kartı üzerinden sahipli hayvanların kaydını yaptıklarına işaret eden Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan, “Kayıt yapılırken 3 aylık olmuş kedilerin ve köpeklerin kuduz aşısını ücretsiz yapıyoruz. Mikroçipi çok uygun fiyata takıyoruz. Mikroçipte hayvan hakkında birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Hangi aşıları olduğunu, hangi hastalıkları geçirdiğini ve tedavilerin uygulandığını öğrenebilirsiniz. Hasta sahibinin tüm bilgilerine ulaşabilirsiniz. Sahipli kedi ve köpek kaybolduğunda mikroçip ile bulabilirsiniz. Avantajları çok fazla.” diye konuştu. Aslan, “Mikroçip, kulak arkası ile iki kürek kemiği arasına yerleştiriliyor. Pirinç tanesi kadar bir madde. Vücuda tamamen adapte olabiliyor. Ve ömür boyu vücutta kalabiliyor.” dedi.

“YETKİ BELEDİYELERDEN ALINABİLİR”

Teoman Aslan, Şubat ayında yayınlanan yeni yönetmelikle kedi, köpek ve gelincikleri mikroçip üzerinden kayıt altına alma zorunluluğunun getirildiğini, bu yönetmelikle kayıt altına alma yetkisinin belediyelerden alınıp, ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerine verilebileceğine işaret etti. Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan, “Yetki devrini belediyelere yeniden bırakabilirler. Çünkü ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin teşkilatları belediyeler kadar güçlü değil. Mikroçip, veteriner kliniklerine müdürlükler tarafından verilecek. Mikroçipler, ücretsiz olmayacak. Bir kimlik kartı çıkartılacak ama sanırım onun da bir beledi olacak. Tahminime göre Avrupa’da olduğu gibi hayvanlar da şehri kullanıyor diye hayvan sahiplerine vergi çıkaracaklar. Gelir getireceği için yetkiyi belediyelere bırakırlar mı emin değilim.” diye konuştu.

“GELİNCİK YABANİ BİR HAYVANDIR”

“5199 nolu Hayvanları Koruma Kanunu’nda gelincikler yoktu. Ama bu yönetmelikte var” diyen Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan, gelinciğin yabani bir hayvan olduğunu ve Türkiye’de gelincik sahibinin olmadığını dile getirdi. Teoman Aslan, “Avrupa’da çiftliklerde yetiştiriliyor ve evlerde besleniyor. Kedi kadar uzun ömrü var. Kopyala yapıştır yaptıkları için gelinciği de koymuşlar işin içine. Belki ileride ekonomik durum düzelir, insanların refah düzeyi artar ve gelincik beslerler diye düşünmüşler sanırım.” dedi.

“OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI VAR”

Yetkinin tek elde toplanmasının artıları olacağı gibi eksilerinin de olabileceğini ifade eden Teoman Aslan, “Kadıköy’de oturan bir kişi kalkıp, Afyon’a taşınıyor. Önceden sahip olduğu hayvanın kaydını taşındığı yere taşımıyordu. Ama şimdi taşıması gerekecek. Çünkü cezalar gündeme gelecek. Veriler tek merkezde toplanacak. İkametgâh taşınması ve verilerin tek merkezde toplanması olumlu yanları. Kadıköy’de sistemi hayata geçirmek için çok zorluk yaşadık. Bunu Anadolu’da nasıl yapacaklar. Eğer vergi de gündeme gelirse hayvanların sokağa bırakılması da söz konusu olabilir.” diye konuştu.