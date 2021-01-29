Migros Depo'dan ücretsiz izne çıkarılan işçilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek isteyen sendikalar, Kadıköy Kalkedon Migros önünde basın açıklaması düzenledi.

Kocaeli Çayırova’da bulunan Migros Depo'dan 70 işçinin ücretsiz izne çıkarılmasına tepki göstermek ve işçilerle dayanışma içinde olduklarını dile getirmek isteyen sendikalar, “Migros işçileri direniş ve dayanışmayla kazanacak” çağrısıyla Kadıköy Kalkedon Migros önünde 29 Ocak Cuma günü basın açıklaması düzenlemek istedi. Polis, İstanbul Valiliği'nin Kadıköy'de Süreyya Operası ile Atatürk Anıtı önünde basın açıklamasına izin verdiğini, bu nedenle migros önünde açıklama yapamayacaklarını söylemesi , sendika temsilcilerinin de açıklamanın migros işçilerini ilgilendirdiği için migros önünde yapmak istediklerini ifade etmesi nedeniyle kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Emniyet güçleri ile sürdürülen görüşmelerin ardından basın açıklamasına izin verildi.

Dev Tekstil-İş, Dev Turizm-İş, Dev Yapı-İş, DİSK Basın-İş, Enerji-Sen, İnşaat-İş, Limter-İş'in düzenlediği açıklamaya, Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ile siyasi parti temsilcileri de destek verdi. “Yaşasın sınıf dayanışması, “Migros işçisi yanlız değildir”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganını atan, “Dayanışma gücümüzdür”, “Migros işçisi yalnız değildir” dövizlerii taşıyan grup adına basın açıklamasını Okan Karaçam okudu.

“İşten çıkarmaların yasak olduğu salgın sürecinde milyonlarca işçi patronlar tarafından ‘ekonomik koşullar’ gerekçe gösterilerek ücretsiz izne çıkarıldı.” diyen Okan Karaçam, şöyle devam etti:“ Asıl amaç işçi sınıfının her türlü itirazını engellemeye ve sendikalaşmanın önüne geçilmesine dayalı sermaye politikalarının uygulanmasıdır. Türkiye’nin en büyük sermaye gruplarından birisi olan Anadolu Holding’in sahibi olduğu Kocaeli Çayırova’da bulunan Migros Depo ve taşeron Us Grup Taşımacılık Paketleme Temizlik Hizmetleri Şirketi’nde de ücretsiz izin uygulaması hayata geçirilmiştir.”

“İSTİFA İÇİN BASKI UYGULANIYOR “

Okan Karaçam, “Günde 16 saate varan ağır çalışma koşullarının düzeltilmesi, işyerinde salgına karşı önlemlerin alınması, genel olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma koşullarının sağlanması, işyerinde kadın işçilere dönük tacizin önlenmesi ve tacizcilerin işine son verilmesi gibi talepler temelinde örgütlenen 46’sı DGD-Sen üyesi 70 işçi ‘ücretsiz izne’ çıkarıldı. Hatta 3 işçi arkadaşımız Esenyurt deposuna sürgüne yollanarak fiilen işten çıkarıldı. Diğer yandan Migros Depo’da yeni işçi alımları sürmekte, sendika üyesi olduğu düşünülen işçilerden e-devletleri istenerek sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı uygulanmakta ve ücretsiz izne çıkarılan işçiler aranıp direnmekten vazgeçtikleri takdirde tazminatlarının ödeneceği söylenmektedir.” diye konuştu.

Migros Depo işçilerinin direnişinin işyeri önünde 25.gününde aynı kararlılıkla sürdüğünü belirten Okan Karaçam, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Birçok Migros şubesinde ‘kasa kilitleme’ eylemleri gerçekleştiriliyor. Direniş kendini sürekli olarak farklı biçimlerde ve farklı mekanlarda yeniden üretiyor. Ücretsiz izin uygulamasını takip eden diğer saldırı ise işten atmalardır. İş Kanunu’nun 25/2 Maddesine dayandırılarak Kod 29 ile işten atmak salgın döneminde yaygınlaştırılarak kalıcı hale getirildi. “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” gerekçesiyle suçlanan işçiler, SGK’nin kodlamasına göre Kod 29 ile işten çıkarılıyor, tazminat alamıyor. Kod 29’la atılan işçiler adeta fişlenmiş oluyor ve başka işlere girmeleri de neredeyse imkansız hale getiriliyor.”

“UZUN VE YOĞUN ÇALIŞMA SAATLERİ”

“Patronlar işçilere uzun ve yoğun çalışma saatleri dayatmakta, hakaret etmekte, örgütlenmesinin önüne her türlü engeli koymakta ve ölümüne çalıştırmaktadır.” diyen Karaçam sözlerine şu bilgileri ekledi: “Karşı çıkan işçileri ise ya ücretsiz izne yollamakta ya da Kod 29 ile işten atmaktadır. Ancak bizim için işsizlik, açlık sopasıyla ölümüne çalışma koşullarına boyun eğmekten başka bir yol var. O da haklarımızı almak için örgütlenmek, direnmek, birleşik bir mücadele vererek dayanışmaktır. Bu noktada Ekmekçioğulları, Baldur, Sinbo, PTT, Mapfre Sigorta Tur Assist, Döhler, Galataport, İGDAŞ, Kaynak İplik, Cargill'da ve yine birçok işyerinde benzer saldırılarla karşı karşıya kalan işçilerin, direnişleri ve mücadeleleri sürüyor. Bizler de buradan direnen tüm işçi arkadaşlarımızın mücadelesini büyüteceğimize söz veriyoruz.”

Basın açıklamasının ardından söz alan migros işçisi Gülhan Albayrak da şunları söyledi: “Direnişimizin 25. günü ve hiçbirimizde bıkkınlık yok. Direncemiz büyüyor. Hak, hukuk ve adalet istiyoruz. Haklı bir mücadelemiz var. Hepimiz biriz ve bizi ayıramayacaksanız.”