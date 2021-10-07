Meslek edindirme ve kişisel gelişim kursları başlıyor!

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen, çocuk gelişimi, drama ve pastacılık gibi geniş bir yelpazeye sahip olan hobi, kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarına katılmak için başvurular başladı

Kadıköy Belediyesi, meslek edindirme ve kişisel gelişim kursları ile Kadıköylülere hem sosyalleşme hem de iş edinme olanağını birlikte sağlıyor. Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü tarafından sosyal hizmet merkezlerinde düzenlenen, içerisinde drama, İngilizce, fotoğrafçılık, resim, aşçılık, pastacılık gibi geniş bir yelpazeye sahip olan hobi, kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları için kayıtlar başladı.

“KURSLAR ÜCRETSİZ”

Her yıl çok sayıda vatandaşın faydalandığı kurslar, halk eğitim merkezlerinin desteği ile yürütülüyor, eğitim sonrasında ise kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. Ücretsiz ve son başvuru tarihi 1 Kasım olan kurslara katılmak için tek koşul ise Kadıköy’de ikamet etmek.

Kurslar, kursların verildiği merkezler ve bilgi edinmek için telefon numaraları şu şekilde;

-19 Mayıs Sosyal Hizmet Merkezi; drama, İngilizce, işaret dili ve fotoğrafçılık.

Telefon: ( 0216) 411 48 33 / (0216) 411 48 34.

-Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi; kısa film yapımı ve senaryo yazarlığı.

Telefon: (0216) 349 11 89 / (0216) 418 21 75.

-Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi; el nakışı, aşçılık, pastacılık, drama, tiyatro, senaryo yazarlığı, işaret dili, resim, fotoğrafçılık, Fransızca, tezhip ve minyatür, iletişim yöntem ve teknikleri ile dans. Telefon: (0216) 349 61 67.

-Yeldeğirmeni Sosyal Hizmet Merkezi; İngilizce, İspanyolca, Türkçe okuma ve yazma, çocuk gelişimi, keçe yapımı, kat'ı sanatı, iletişim yöntemleri ve teknikleri ile işaret dili. Telefon: (0216) 545 96 91.

-Koşuyolu Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi; dans, drama, sportif beceriler, ritim ve özel eğitim grup çalışmaları. Telefon: (0216) 337 21 21.



-Göztepe Sosyal Hizmet Merkezi; İngilizce A1-A2, çocuk gelişimi, yaşlı bakımı, drama ve fotoğrafçılık. Telefon: (0216) 357 10 93 / (0216) 357 35 04.