Meraklı çocuklar için korona virüs rehberi

Korona virüsü konusunda çocukları bilgilendirmek için İtalya’da hazırlanan “Meraklı Çocuklar İçin Korona Virüs Rehberi” İBB Kent Konseyi işbirliği ile Türkiye’deki çocuklarla buluşuyor

Korona virüsü tüm dünyada hızla yayılırken, büyükler kadar küçükler de hem kendileri hem de aileleri için kaygı duyuyor, sorunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Bunun için çeşitli uzmanlar tarafından çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalardan biri de İtalyan Çocuk Müzeleri işbirliği ile oluşturulan ve Uluslararası Çocuk Müzeleri Birliği (Hands-on International) tarafından desteklenen “Meraklı Çocuklar İçin Koronavirüs Rehberi”. Rehber Türkçe’ye çevrildi ve İBB Kent Konseyi katkısı ile Türkiye’deki çocuklarla buluşuyor. Rehberden okuma yazma bilen, bilmeyen tüm meraklı çocuklar yararlanabilecek.

Çocukların içinde bulundukları zor süreci anlamalarına yardımcı olmak için hazırlanan rehberde, onların korona virüsü ile ilgili merak ettikleri soruların cevapları, virüsün yayılmasının önlenmesi ve kendilerini korumaları için ne yapmaları gerektiği görseller eşliğinde, pedagojik bir yaklaşımla ele alınıyor Çift dille yayımlanan rehberde çocukların dünyanın her tarafındaki yaşıtlarıyla birlikte ortak bir sorunla karşı karşıya oldukları, yalnız olmadıkları, birlikte güçlü oldukları duygusunu pekiştiriyor ve dayanışmaya çağırıyor.

“Merak korkuyu yener!”, “Korona virüsü cesaretten çok merak yenecek!” vurgusunun yapıldığı rehberin Türkçe versiyonunda İBB Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, çocuklara seslendi. Hadi, “Kitabı okuyup bitirdiğinizde merakınızın giderilmiş olması ve virüsten güçlü olmanız dileğiyle…” temennisinde bulundu.

Rehber, www.cocukistanbul.org ve https://istanbulkentkonseyi.org.tr/merakli-cocuklar-icin-korona-virus-rehberi/web adreslerinden download edilebilir.