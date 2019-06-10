Matematikte dünya başarısı

Kadıköylü okul Amerika’da yapılan bir matematik yarışmasında derece elde etti

Türkiye yeni eğitim sistemini ve matematik öğretimini tartışırken, dünya genelinde yapılan uluslararası bir matematik yarışmasından sevindirici haber geldi. 19 ülkeden, binden fazla okulun katıldığı (The Mathematics League) Uluslararası Matematik Ligi yarışmasında Atacan Eğitim Kurumları 8. Sınıf öğrencileri dünya ikincisi oldu. The Mathematics League dünyanın en prestijli matematik yarışmalarından biri olarak kabul ediliyor.

DÜNYA GENELİNDE BİR YARIŞMA

Dünya genelinde uygulanan Amerika-Kanada merkezli matematik yeterlilik sınavı olan (The Mathematics League) Uluslararası Matematik Ligi yarışmasına bu yıl 19 ülkeden, binden fazla okul katıldı. Yarışmada 35 açık uçlu soru soruldu. Öğrencilerin İngilizce ve matematik becerileri ölçüldü. Binden fazla okulun katıldığı yarışmada Türkiye’den katılan okullardan biri de Atacan Eğitim Kurumları 8. Sınıf öğrencileriydi. Sınav sonuçları açıklandı. Burak Berk Çelik, Aral Özdemir, Duru inanç ve Nehir Peköz’den oluşan Atacan Eğitim Kurumları takım Dünya ikincisi ve Türkiye şampiyonu oldu.

Dünyanın en önemli ve prestijli matematik yarışmalarından birinden dereceyle alan öğrenciler sınıfta arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

BAŞARIDA VOLEYBOL KATKISI

Matematik yarışmasında dünya genelinde dereceye giren öğrencilere göre başarının altında çok çalışmak, analitik düşünmek, spor ve sanatı da ihmal etmemek yatıyor. Atacan Eğitim Kurumları 8. Sınıf öğrencisi Aral Özdemir dünyanın en prestijli sınavlarından bir tanesinden başarıyla çıkmanın kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederek “En sevdiğim ders matematik. Çünkü ezber gerektiren bir şey değil her soruda farklı şeyler çıkıyor ve ona göre bir yol izlememiz gerekiyor” dedi.

Matematik yarışmasında derece yapan öğrenciler aynı zamanda okulun voleybol takımında da oynuyor. Çok sıkı antrenman yapıyorlar. Çok çalışmalarının karşılığını aldıklarının belirten 8. Sınıf öğrencisi Duru inanç voleybol oynamasının matematiğe olan katkısını anlattı: “Bu sınav disiplin gerektiren bir sınav. Voleybol da bizim sorumluluk ve disiplin duygumuzu arttırdığı için matematik açısından da olumlu yönde etkiliyor. Matematikte çok çalışıyoruz ve pratik çalışıp ve süre ile yarıştığımız için doğru karar doğru yorumlama ve doğru çözüm tekniğini kullanıyoruz. Aynısı voleybolda da geçerli mesela smaça kalktığımız süre içerisinde nereye nasıl vuracağımızı gözlemleyip ona göre bir hareket yapmamız lazım. Matematik ve voleybol pratik düşünmemi sağlıyor.”

Matematik takımındaki Nehir Peksöz ise “Matematik ve voleybolun ikisinin birbirine katkısı var. Matematikte iyice düşünmen gerekiyor ve pratik olman gerekiyor. Voleybolda da öyle boşlukları görmek ve stres heyecan maçta baya arttığı için de onları görmek iyi oluyor” dedi.

Dünya ikincisi olan takımı hazırlayan matematik öğretmeni Mehrican Çoban öğrencilere matematiği sevdirmekle işe başladıklarını söyledi. Çoban “Analiz sentez ve analitik düşünceyi öğrettik öğrencilerimize. Matematikte hayatın ta kendisidir. Matematikte başarılı olabilmek için çok çalışmanın yanında sanat ile spor ile sosyal hayat ile çok ilgili olmanız gerekiyor. Çünkü bu üçü birbiri ile bir bütün. Eğer biz bir tarafı eksik bırakırsak başarıyı elde etmiş olamayız” dedi.