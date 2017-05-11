Marmara’da robot teknolojileri sergilendi

Öğrenciler ürettikleri veya geliştirdikleri robotik projelerini sergiledi

Marmara Üniversitesi’nde robot teknolojileri görücüye çıktı. Türkiye’nin dört bir tarafından üniversite öğrencileri tasarladıkları veya geliştirdikleri robot teknolojilerini Marmara Üniversitesi Mekatronik ve İnovasyon Günleri 2017 kapsamında tanıtma fırsatı buldu. Göztepe Yerleşkesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu’nda 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin yaptığı birçok proje ve tasarım, fuara gelenler tarafından ilgiyle izlendi.

Kadıköy Belediyesi’nin de katkılarıyla düzenlenen fuarda öğrenciler kendi imkânlarıyla ellerinden gelenin en iyisini yaparak, projeleriyle fuarda yer aldıklarını belirttiler. Karabük Üniversitesi’nde İmalat Mühendisliği öğrenimi gören İbrahim Karabakan ve Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Fatma Zehra Kılıç da tarıma yönelik geliştirdikleri yenilenebilir enerji kaynaklı tohum ekme gübreleme ve sulama işlemi yapan zeki tarımsal robot üzerindeki güneş panelinden elde ettiği güneş enerjisiyle çalışabiliyor. Öğrenciler daha önce de çeşitli ödüller alan projeleriyle tarım üreticilerine kolaylık sağlamak istediklerini ifade ettiler. Öğrenciler projenin bu ay Avrupa’da yarışmaya katılma hakkı da kazandığını da belirtti.

TEDAVİYE KOLAYLIK

Trakya Üniversitesi’nden etkinliğe katılan öğrenciler de giyilebilir biyomekatronik iskelet destek sistemi projesiyle fizik tedavi gören hastaların tedavisine kolaylık sağlamayı istediklerini söylediler. Öğrenciler yaptıkları projenin yurtdışındaki benzerlerinin yüksek maliyetli olduğunu belirtirken, kendilerinin daha düşük maliyete imal ettiklerini anlattılar. Öğrenciler komple iskelet sistemini biyomekatronik olarak tasarlayacaklarını belirttiler.

CANKURTARAN HAVA ARACI

Gebze Teknik Üniversitesi’nden katılan fuara öğrenciler Berk ve İlkay, kendi bazı eklemeleriyle yaptıkları yerli üretim yarı otonom cankurtaran insansız hava aracını tanıttı. Öğrenciler, uzaktan kumanda ile kontrol edilen aracın denizde boğulma tehlikesi yaşayan kazazedelere can simidi bırakıp, cankurtarma işlevi görebileceğini anlattı. Öğrenciler aracın daha sonra kalktığı noktaya kendi başına geri dönebilecek özellikte olduğunu da belirtti.

Öğrencilerin akıllı trafik lambaları, akıllı sokak lambaları, akıllı park yeri gibi pek çok özelliğin bulunduğu akıllı şehir projelerinin yanı sıra robot teknolojilerinin dünyada gelişmeye başladığı günümüzde, robotik teknolojiler arasında iletişimi sağlamaya yönelik çalışmalar da ilgi gören çalışmalar arasındaydı.