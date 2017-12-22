Mario Levi’nin gözünden Kadıköy

Kadıköy Kent Konseyi’nin açtığı “Khalkedon” Fotoğraf Sergisi’nde bir konuşma yapan yazar Mario Levi, kendi Kadıköy’ünü anlattı

Kadıköy Kent Konseyi Tarihi ve Kültürel Miras ve Kent Belleği Çalışma Grubu, Fotoğraf Çalışma Grubu ile birlikte, 10-16 Aralık 2017 tarihleri arasında CKM Alt Platformda “Khalkedon” temalı bir fotoğraf sergisi açtı.

Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer’in ev sahipliği için hazır bulunduğu serginin açılışını Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu yaptı.

Fotoğraf Çalışma Grubu Sözcüsü İsmail Şevket Baki’nin organizasyonu ile açılan sergide Haydarpaşa, Yeldeğirmeni, Moda’nın fotoğrafları yoğun ilgi gördü.

Geçmişten günümüze yansımaları ile gözlere hitap eden “Khalkedon” fotoğraf sergisinin yanı sıra, sözlü kısımda ise; “Bir Zamanlar Kadıköy” adlı bir söyleşiye de yer veren Kadıköy Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras ve Kent Belleği Çalışma Grubu, yazar Mario Levi’yi konuk etti. 15 Aralık’ta CKM B Salonu’nda gerçekleşen söyleşide Levi, ait olduğu Kadıköy’ü anlattı.

"KADIKÖY’E 34,5 DENMELİ"

1970’li yılların başlarında Kadıköy’e yerleşmiş bir aile olduklarını dile getiren Mario Levi, şunları söyledi:

“Hayatımın 7 yılı Yeldeğirmeni’nde geçti. Bu semt tarihsel dokuyu korumaya devam eden özelliğini sürdürüyor. Yeldeğirmeni deyince, simit fırınları aklıma gelir. Ve bu semtte hala eskilerden bir şeyler ‘ben buradayım’ der. Şimdi Moda’da oturuyorum. Çok seviyorum Moda’yı...

İzmir’de Karşıyaka semtinde oturanlar, semtleri için 35,5 derler. Kadıköy’e de 34,5 denmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve yine Kadıköy’de hala görmek istediğiniz farklı dönemlerde farklı inançların çok yakın yerlerde durmuş olmasıdır. Bu da ilçenin önemli özelliklerinden birisidir.”

Mario Levi, CKM binasının arsasının bir zamanlar Budak Sineması olduğunu hatırlatarak gençlik yıllarına rastlayan o dönemde Moğollar, Cem Karaca, Barış Manço konserlerini keyifle dinlediklerinden bahsetti. Yine o yıllarda sayfiye olarak kullanılan Kadıköy’ün çok önemli plajlarına da değindi.

Son yıllarda kentsel dönüşüm sürecinin yaşandığı ilçede bir takım değerlerin kaybolduğuna üzüldüğünü belirten Mario Levi, yeni yapılanma konusundaki fikirlerini şöyle dile getirdi:

“Benim kuşağım bahçeli evlerin tarumar edilip, 5-6 katlı apartmanlara dönüştüğü yılları yaşadı. Ve şimdi diyorum ki; ne kadar masum bir değişimmiş bu. Galiba muhafazakâr bir insan olmaya başladım. Gayri estetik bulduğum bu değişimden fevkalade rahatsızım. Soyutlanmış insanların yaşadığı yere dönüşüyor. İleride bu dönüşümün bedeli ödenecek ama nasıl?”