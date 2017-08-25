Mardin'den gelen öğrenciler Kadıköy'ü çalıştı

Kadıköy Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından Mardin Artuklu Mimarlık öğrencileri için düzenlenen yaz okulu son buldu. Geleceğin mimarları Kurbağalıdere'yle ilgili projeler üretti

Kadıköy Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliği (Kadıköy) iş birliğiyle Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen yaz okulu, Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK)’de 18 Ağustos Cuma günü gerçekleşen sertifika töreniyle son buldu. 35 mimarlık öğrencisinin sertifikasını aldığı törene Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, TMMOB Mimarlar Odası Kadıköy Şube Başkanı Saltuk Yüceer, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu’nun yanı sıra çok sayıda mimar ve akademisyen katıldı. İki hafta süren yaz okulu programı kapsamında pek çok atölye ve kent gezisi yapıldı. Yaz okulunun ana projesi ise Kurbağalıdere oldu. Her öğrenci yaptığı keşif sonucu kendi analizleriyle Kurbağalıdere hakkında proje üretti.

“GELİŞMEMİZİ SAĞLAYAN BUDUR”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Siz öğrenciler olmasaydınız eğer bu proje hiç olmazdı. Bu yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum. 15 gün önce buraya geldiniz ve bu süre içinde gözlemler yaptınız, Kadıköy’ü ve Kurbağalıdere’yi gördünüz. Eminim ki geldiğiniz günden bu son güne dek düşünceleriniz de büyük farklılıklar vardır. Aslında tüm bu farkları sağlayan da bu hareket. Bu çok önemli bir şey. Yaşam boyu yapmak istediğimiz şey insanların farklılıklar içinde, farklı mahalleleri, farklı yaşamları ve farklı düşünceleri konuşabilecekleri alanlar yaratmak. Gelişmemizi sağlayan şey budur. Aynı şartlarda aynı insanlarla buluştuğumuz zaman gelişme şansımız olmaz. Birbirimizin aynısı olup, farklılıklarımızı kaçırırız. Ama emin olun farklı insanlarla farklı mekanlarda farklı konuları tartıştığınız zaman kendinizle ilgili olsun ya da olmasın size büyük bir gelişme sağlayacaktır. Bu projenin temelinde yatan da budur. Mardin’den öğrencilerin Kadıköy’e gelmesi ya da Kadıköy’den öğrencilerin Mardin’e gitmesinin büyük bir değişiklik yapmayacağını düşünebilirsiniz. Ama ben şuna inanıyorum: biz bir şey yaparsak eğer İzmir de Antalya da Adana da yapar. Çok küçük şeyler çok büyük şeyleri değiştirebilir. İnsanlar yaşananlardan olumlu da etkilenebiliyor olumsuz da. Biz olumlu etkilenme kapılarını açalım ve hayatın güzel olmasını sağlayalım.” diye konuştu.

“DOLU DOLU 15 GÜN”

TMMOB Mimarlar Odası Kadıköy Şube Başkanı Saltuk Yüceer de “15 gün süren bu çalışma kısa gibi gözükse de aslında geleceğin mimarlık adayları için bir hayli dolu dolu geçen önemli bir proje. Anadolu Yakası’nın büyük bir sorunu olan Kurbağalıdere’ye bu kez Mardinli öğrencilerle birlikte baktık. Her öğrenci kendi düşüncesiyle yaptığı analiz sonucu Kurbağalıdere’yle ilgili projesini üretmiş oldu. Mimarlık öğrencilerimizin yaz dönemini böyle bir faaliyetin içinde gerçekleştirmesi bizim için çok önemli. Bu programın gerçekleşmesinde katkısı olanlara teşekkür ediyorum.” dedi.

“KEŞKE DAHA SIK KARŞILAŞSAK”

Yaz okuluna katkı sunan mimar akademisyenler adına konuşma yapan Doç. Dr. Nezih Aysel ise, “Keşke okullarda verilen eğitimlerde de bu tip çalışmalarla daha sık karşılaşabilsek. Farklı farklı okulların öğretmenleri ve öğrencileri bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunsalar, deneyimlerini paylaşsınlar. Bu sene öğrencilerimizle birlikte tartıştığımız konu da Kadıköy’ün yıllardır önemli bir problemi olan Kurbağalıdere’ydi. Bir taraftan arkasında yarattığı vadiyle bir taraftan da kentsel dönüşüm gibi zorluklar ve kendi içinde barındırdığı potansiyellerle milyonlarca kişinin hayatını etkileyen bir çalışma alanı söz konusuydu. Arkadaşlarımız da kısa bir süre içinde değerli analizler ve değerli projeler ürettiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Mardin Artuklu Üniversitesi’nden yaz okulu için gelen Yrd. Doç. Dr. Mehtap Serim de Projeyle birlikte bir kez daha hep birlikte düşünmenin öneminin anlaşıldığını vurgulayarak, geleceğin tüm mimar adaylarına katkı sağlayan bir çalışma olduğunu söyledi.

ÖĞRENCİLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Gazete Kadıköy olarak Mardinli öğrencilerin TAK’la birlikte 16 Ağustos Çarşamba günü Moda Parkı’nda gerçekleştirdikleri Kıyı Köşe uygulamasına katılma fırsatı bulduk. Yaz okuluyla ilgili konuştuğumuz Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zeynep Ataş, iki hafta boyunca yaşananları şöyle anlattı: “Büyük şehrin dinamiklerini anlamak için öncellikle Kadıköy’ü gezdik. Bundan sonra ana projemiz olan Kurbağalıdere’ye yöneldik. Mardin’de de herhangi bir kıyı kesimi yok. Bu yüzden Kurbağalıdere’de çalışmak öğrencilerimiz için iyi oldu. Her öğrenci Kurbağalıdere’ye farklı bir gözle bakarak kente bir şey katmaya çalıştı. Bazı öğrenciler bir bisikletlinin Kurbağalıdere’de neler yaşayabileceğini analiz etti. Bazıları da Kurbağalıdere’nin tekinsiz yapısına ilişkin bir çıkarım yapıp, çözüm üretmeye çalıştı. Bugün de TAK’la beraber Moda’da Kıyı Köşe uygulaması yapıyoruz. Öğrenciler ilk defa masa başında düşündükleri fikirleri uygulama fırsatı buldular. Bu deneyimi yaşadığımız için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkürler.”

Ruken Aydoğdu / 4. sınıf: Hem İstanbul hakkında hem de Kadıköy hakkında pek çok şey öğrendim. Bunun için çok mutluyum. İstanbul’un büyük bir sorunu olan Kurbağalıdere hakkında çalıştığım için de ayrıca mutluluk duyuyorum. Kurbağalıdere’ye yaptığımız keşif gezisinde bir ara kaybolduk ve aniden yeşilliklerin, bitkilerin olduğu bir bölgeye girdik. Burada acaba endemik bitki yapılaşması olabilir mi diye düşündük. Yaptığımız turistik gezilerden çok daha farklıydı. Buradan dolu dolu ayrılacağım. Belediyeden, Mimarlar Odası’ndan ve TAK’tan birçok kişi tanıdık. Artık burada da bir evimiz olduğunu hissediyorum. Kadıköy benim için hep yaşanılabilir yer olarak geliyordu bu yaz okuluyla da buna emin oldum.

Ömer Vehbi Hakseven / 3. sınıf: Buraya gelmeden önce programın Kadıköy’de geçeceğini öğrenince çok sevindim. Bir Fenerbahçeli olarak hem ayrı sevindim hem de Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası’nın işin içinde olması beni ayrı bir sevindirdi. Esnaf, yerel halk ve balıkçılarla konuşmamız üzere Kurbağalıdere’nin sorunlarını biraz daha anlamaya ve bu yönde çözüm getirmeye çalıştık. Kıyı Köşe uygulamasıyla da yerinde üretimi deneyimleme şansı bulduk. Bu bizler için çok değerli bir deneyimdi. Belediye ve Mimarlar Odası bizi çok içten karşıladı. Burada çok sıcak bir ortam var. Kadıköy’e tekrardan gelmek istiyorum.

Sidar Alışık / 3. sınıf: Kadıköy, benim için öncesinde iskeleden indiğiniz şirin, tatlı bir yer olarak aklımdaydı. Fakat bu yaz okuluyla birlikte kentin sorunlarına da bakabilme fırsatı buldum. Bu süreçle birlikte Kadıköy’e yerel halkın gözünden bakmaya çalıştım. Benim Kurbağalıdere ile ilgili analizim bu kadar kentle bütünleşen ama göz ardı edilen, kurtulmaya çalışılan bir yer acaba kente yeniden nasıl kazandırılır oldu. Bu soru üzerinden analizimi yaptım ve cuma günü gerçekleşecek sunumda düşüncelerimi anlatacağım. Yaz okulu denince insanın aklına soğuk, mecburi ve keyifsiz geçecek bir süreç geliyor ama burası hiç böyle değil. Çok keyif aldım ve çok şey öğrendim.

Talip Özerdem / 2. sınıf: Şu an yaz okulunu bir yerel yönetimle birlikte gerçekleştiriyoruz. Mesleğimiz boyunca da sık sık yerel yönetimlerle birlikte çalışacağız. Bu deneyimi erkenden öğrencilik hayatımızda yaşamak kıymetli bir şey. Bizim genelde projelerimiz masada kalır ama şu an sahadayız ve tasarımımızı da sahada yaptık. Hayatımda ilk defa tasarladığım bir proje gerçeğe dönüyor, bizzat ben üretiyorum. Kıyı Köşe gerçekten yaz okulunun hem en unutamayacağım hem de en çok heyecanlandığım deneyimi oldu. Kadıköy Belediyesi’nin halka değer veren bir belediye. Burada herkese değer veriliyor. Biz de bu anlayışa bağlı kalarak çalıştık. Bu anlayış benim mesleki hayatıma da büyük katkı yaptı. Bu tarz yaz okulları Kadıköy Belediyesi dışında diğer belediyeler tarafından da yapılmalı.

Buse Kübra Özekinci / 4. sınıf: Yaz okuluyla birlikte çok şey öğrendim. Bunlardan biri de hep duymuş olduğum Kurbağalıdere’in geçmişte çok farklı bir yer olduğu oldu. Böyle bir yerin nasıl atıl kaldığını anlamaya çalıştık. Kurbağalıdere gibi kamusal bir alanı nasıl tekrardan yaşamın içine dahil edebileceğimizi düşündük. Moda’ya yaptığımız Kıyı Köşe ile de Moda Parkı’nın farklı bir dokunuşu olacak. Bunu yaşamak da ayrı bir güzellik. Kadıköy’de yaptığımız gezilerde İdea Kadıköy’e bayıldık. Gerçekten yerel yönetimlerin halka sunabileceği belki de en güzel şey olabilir. Her şey için teşekkür ediyorum

Mehmet Salih Özalp / 2. sınıf: Açıkçası yaz okulunda umduğumdan fazlasını buldum. Burası her anlamda bize çok şey kattı. Özellikle Moda Parkı’nda yaptığımız çalışmada kent sosyolojisini de ele alarak çözümler ürettik. Ailelerin, çocukların olduğu bir yere özel bir tasarımı zamana karşı olarak sınırlı malzemeyle yapmak cidden önemli bir deneyim oldu. Kadıköy Belediyesi’ne, Mimarlar Odası’na ve katkı sağlayan diğer herkese teşekkür ediyorum.

Sertifika töreninden önce öğrenciler, projelerini sundu.