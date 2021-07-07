Haftalık Bağımsız Gazete 07 Temmuz 2021
Spor
Halkın gururu: Athletic Bilbao
Halkın gururu: Athletic Bilbao
Yazı Dizisi
Tarih Yazan Kadınlar-18
Tarih Yazan Kadınlar-18
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Behçet Aysan: Düello
Behçet Aysan: Düello
Yazı Dizisi
Kadıköy'ün Kronolojisi (8)
Kadıköy'ün Kronolojisi (8)

Mahalle toplantıları ilk turunu tamamladı

Kadıköy Belediyesi tüm mahallelerde başlattığı “Konuşan Kadıköy” buluşmalarının ilk turunu tamamladı

Mahalle toplantıları ilk turunu tamamladı
GazeteKadıköy

Mahallemizi Konuşuyoruz sloganıyla başlatılan ve pandemi nedeniyle ara verilen mahalle toplantıları haziran ayında yeniden başladı. Mahalleliler bu toplantılarda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’yla buluşuyor, mahallelerine ilişkin sorularını ve taleplerini iletiyor, yerinde yanıtlar alıp, çözüme ilişkin fikir alışverişinde bulunuyor. Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı da başkan yardımcıları, müdürler, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte notlar alıyor, Kadıköylülere çözüme dönük yanıtlar veriyor. Pandemi sonrası yeni normale uygun olarak yeniden kaldığı yerden devam eden Konuşan Kadıköy toplantıları 1 Temmuz’da 19 Mayıs ve Kozyatağı Mahalle toplantısını yaptıktan sonra ilk turunu tamamladı.

Kadıköy Belediyesi, 2020 -2024 stratejik plan hazırlık çalışmalarında da Anlat Kadıköy sloganıyla mahalle sakinleriyle buluşmalar gerçekleştirerek katılımcılık ilkesi doğrultusunda gelen görüş ve önerileri dikkate alarak stratejik planını hazırladı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, mahalle sakinlerine yaptığı kapanış konuşmasında, ikinci turun yaz bitiminde tekrar başlayacağını duyurdu. 

Etiketler; #konuşan kadıköy #1.tur #Kadıköy Belediyesi #Şerdil Dara Odabaşı
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.