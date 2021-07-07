Mahalle toplantıları ilk turunu tamamladı

Kadıköy Belediyesi tüm mahallelerde başlattığı “Konuşan Kadıköy” buluşmalarının ilk turunu tamamladı

Mahallemizi Konuşuyoruz sloganıyla başlatılan ve pandemi nedeniyle ara verilen mahalle toplantıları haziran ayında yeniden başladı. Mahalleliler bu toplantılarda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’yla buluşuyor, mahallelerine ilişkin sorularını ve taleplerini iletiyor, yerinde yanıtlar alıp, çözüme ilişkin fikir alışverişinde bulunuyor. Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı da başkan yardımcıları, müdürler, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte notlar alıyor, Kadıköylülere çözüme dönük yanıtlar veriyor. Pandemi sonrası yeni normale uygun olarak yeniden kaldığı yerden devam eden Konuşan Kadıköy toplantıları 1 Temmuz’da 19 Mayıs ve Kozyatağı Mahalle toplantısını yaptıktan sonra ilk turunu tamamladı.

Kadıköy Belediyesi, 2020 -2024 stratejik plan hazırlık çalışmalarında da Anlat Kadıköy sloganıyla mahalle sakinleriyle buluşmalar gerçekleştirerek katılımcılık ilkesi doğrultusunda gelen görüş ve önerileri dikkate alarak stratejik planını hazırladı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, mahalle sakinlerine yaptığı kapanış konuşmasında, ikinci turun yaz bitiminde tekrar başlayacağını duyurdu.