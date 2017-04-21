Liselilerden depreme yönelik icat: Örümcek Robot

Kadıköy Anadolu Lisesi (KAL) öğrencilerinden Kerem Zaman ve Özgür Kara, deprem enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olması için geliştirdikleri örümcek robot projesi ile TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda, ‘Teknoloji Tasarım’ kategorisinde üçüncü oldu

Kadıköylü öğrenciler yeni bir başarıya imza attılar. KAL 11. sınıf öğrencilerinden Kerem Zaman ve Özgür Kara, deprem enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olması için geliştirdikleri örümcek robot projesi ile TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda, Teknoloji Tasarım kategorisinde üçüncü oldu. TÜBİTAK tarafından 1969 yılından bu yana düzenlenen Araştırma Projeleri Yarışması’na bu yıl toplamda 13 bin 940 proje katıldı. Geçtiğimiz mart ayında düzenlenen İstanbul – Asya Bölge Sergisi’nde ise KAL öğrencileri ilgi çekici projeleri ile dereceye girmeye hak kazandılar.

DEPREMZEDEYİ BULUYOR

Gazete Kadıköy olarak projenin yaratıcısı öğrenciler ile konuştuk. Bilime olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını ve cevaplarını bilimde bulduğunu söyleyen Kerem Özgür, örümcek robotun çalışma prensibini şöyle anlatı: “Robotun üstünde bulunan lazer, mesafe sensörü ile çevresinin tek düzlemde 2 boyutlu bir haritasını çıkarıp gidebileceği en uzak mesafeye yöneliyor. Seçtiği yöne ilerlerken üzerindeki kızılötesi kamera ile çevresinde herhangi bir insan yüzü algılarsa bu yöne doğru harekete geçiyor. Yine üzerindeki ses sensörleri ile bir ses duyduğunda geldiği yöne kamerayla bakarak burada bir insan olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Ayrıca üstünde bir karbondioksit sensörü bulunmakta. Malum enkaz sahası dar bir alan ve burada bir canlı varsa soluk alıp vermesi sonucu ortamdaki karbondioksit oranı artacaktır. Bu veriyi de canlı varlığını algılatmada kullanıyoruz. İnsan tespit ettiği takdirde kişiye mümkün olduğunca yaklaşıyor ve bulunduğu konumu arama-kurtarma ekiplerine göndererek robotun bulunduğu konuma gelmelerini sağlıyor.”

“TÜRKİYE’NİN KANAYAN YARASI”

Projenin mekanik kısmının tasarlanmasında ve elektronik montajın yapılmasında yer alan Kara ise depreme yönelik bir tasarım yapmalarının nedenini ise şöyle açıklıyor: “Malum depremler Türkiye’nin kanayan yarası. Normalde yapı koşullarının iyileştirilmesiyle önüne geçilmesi mümkün olsa da Türkiye adına soruna bu açıdan yaklaşmak için biraz daha beklememiz gerektiğini gördük. Bunun üzerine bu sorun için elimizden ne geldiğini değerlendirdik ve böyle bir proje yapmaya karar verdik.”

“OLUMLU TEPKİLER ALDIK”

Projeleriyle ilgili pek çok olumlu yorum aldıklarını ve tasarımlarını seri üretime geçirebileceklerinin de bilgisini paylaşan Kara, “Aldığımız tepkiler genellikle çok olumlu oluyor. Özellikle Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşen bölge sergisinde hem hocalardan, ilgili bölümlerin lisans öğrencilerinden hem de ziyaretçiler ve diğer proje sahibi arkadaşlardan gayet olumlu tepkiler aldık. Yapılan yorumların bir kısmı prototipe dair eksiklerimizi görmemiz ve projeyi daha fazla nasıl geliştirebileceğimiz açısından da oldukça faydalı oldu. Projeyle ilgili eksiklerimizi tamamlayıp bazı değişiklikler ve geliştirmeler yaparak uluslararası yarışmalara katılmayı düşünüyoruz. Aslında yaptığımız prototip projenin hedeflediği senaryo için biraz büyük ve hantal, seri üretimde hem bu boyut küçültülebilir hem de işlevsel bakımdan çeşitlilik sağlanabilir.” diye konuştu.

