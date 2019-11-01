Lisede açık seminerler başlıyor

Moda’nın Fransız lisesi, insanlığın varoluşunun sorgulanacağı ücretsiz seminerler dizisi başlatıyor

Moda’da faaliyet gösteren İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi 150. yıl etkinleri kapsamında “Açık Seminer” adlı bir etkinlikler serisi başlatıyor.

Yine Moda semtinin bir başka bağımsız sanat mekânı olan poşe işbirliğiyle yapılacak olan seminerlerin alt başlığı ise “Symbiosis: Ortak Yaşam Üzerine Araştırmalar” olarak belirlendi. Pogramlamasını sanat eleştirmeni Murat Alat’ın üstlendiği, insan ve dünya arasındaki ilişkileri odağına alan seminerler, Kasım 2019 – Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Program, iki haftalık aralıklarla okulun tiyatro salonunda ücretsiz ve herkese açık olarak düzenlenecek ve 15 oturumdan oluşacak. Cumartesi günleri 14.00-15.30 arasında yapılacak, Türkçe etkinlik için, salonun kapıları konuşmalardan yarım saat önce açılacak.

VAROLUŞU SORGULAMAK…

Murat Alat, insanlığın, yüzyıllardır varoluşu düşünürken kendini merkeze koyup bir anlam yaratmanın peşinde olduğunu, lakin içinde bulunduğumuz çağın, gerek politik gerekse de ekolojik krizler sonucunda bu ideolojinin değişmesi gerektiğini açığa çıkardığını anımsatarak, “Artık dünyayı ve onunla olan ilişkimizi başka bir boyutta ele almamız gerekiyor, yoksa dünya bizsiz yoluna devam edecek. “Symbiosis: Ortak Yaşam Üzerine Araştırmalar”, varoluşu ve bilinci düşünmenin alternatif yollarını araştıran kamusal bir konuşma programı olarak kurgulandı. Temelini felsefe, sosyoloji, doğa bilimleri ve sanattan alan bu program, farklı var olma biçimlerini keşfetmeyi amaçlayarak bilgi ve deneyim üretmenin farklı yollarını da araştırır. Birbirlerini tamamlayacak şekilde bir araya getirilen konularla beraber Açık Seminer, akademi dışında kamusal bir eğitim programı olasılığı üzerine de bir egzersiz olarak tasarlandı.” dedi.

Kasım ayı seminer programı şöyle: