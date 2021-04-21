LAPİZ, yeni hikayeler yazacak

Dezavantajlı kadınlara destek amaçlı kurulan Lapiz Kadın Kooperatifi’nden Tuğba Kaplan, “Lapiz bünyesinde yer alacak kadınlara, tekstil ürünleri ile ilgili tasarım, biçki, dikiş eğitimleri vererek, ardından üretime katılmalarını sağlayacağız” dedi

Yardımlaşmanın ve dayanışmanın temelini oluşturduğu, birlikte üretmenin esas olduğu yerlerdir kooperatifler. Özellikle son yıllarda sağlıklı gıdaya ulaşmak ve bu sayede yerel üreticiyi de desteklemek adına çok sayıda gıda kooperatifi kuruldu. Lapiz Kadın Kooperatifi de, “Görmeseniz de tünelin sonunda ışık var” diyerek dezavantajlı bireylere elini uzatmak için Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nden yola çıktı. Lapiz Kadın Kooperatifi'nden Tuğba Kaplan'ı konuk ederek, kooperatifin hikayesini dinledik.

1-İlk öncelikle Lapiz'in anlamını ve neden bu ismi tercih ettiğinizi anlatabilir misiniz?

Lapiz kadın kooperatifi olarak dezavantajlı koşullarda yaşayan kadınların yaşamlarında yeni bir sayfa açarak, kendi hikayelerini istedikleri şekilde yazmaya başlamalarına olanak sağlamayı amaçlıyoruz. Lapiz kelimesi de İspanyolca dilinde “kalem” anlamına geliyor. Ayrıca kulağa hoş gelen bir tınısı da mevcut. Biz de Lapiz olarak hikayelerini yazarken kadınlara eşlik eden kalem olmayı hedefliyoruz.

2-Kooperatif fikri nasıl ortaya çıktı?

Ülkemizde kadınlar başta olmak üzere cinsiyetleri, yaşam şekilleri ve tercihleri sebebiyle kaliteli bir yaşam sürdürebilme konusunda sorun yaşayan bireylerin öncelikle bulundukları zorlu koşulların dışına çıkmaları gerektiği aşikar. Bu gerçeklikle birlikte birçok araştırma, bu kişilerin önemli bir kısmının kendi güçlerinin farkında olmadığını, yaşam kalitelerini artırmak için ne yapabileceklerini ve bulundukları koşulları nasıl değiştireceklerini bilmediğini gösteriyor.

Lapiz bu şekilde dezavantajlı koşullarda yaşamak durumunda olan bireylerin sürdürülebilir bir şekilde kendi yaşamlarını kazanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Aslında bu bireyler nezdinde tüm topluma, “Başka Bir Dünya Mümkün” mesajını vermeyi de hedefliyor.

3-Kooperatifin hayata geçirilmesinde kaç kişi yer alıyor? Kimlerle birlikte bu yolda yürüyorsunuz?

11 ortaktan oluşuyoruz. Ortaklar olarak hepimiz kendi alanımızda çalışıyor ve yaşamımızı kazanıyoruz. İçimizde esnaf da mevcut, sanatçı da, beyaz yakalı çalışan da. Hedefimiz dezavantajlı bireylerin yaşamlarında olumlu yönde gelişim sağlamak olduğu için genel kurul kararı ile ortakların kar payı almasını durdurduk.

4-Kooperatifin çatısı altında neler yapılacak?

Kuruluş amacımız dezavantajlı koşullarda yaşamlarını sürdürmek zorunda olan, bu koşulların dışına çıkmak isteyen fakat kendini yalnız hisseden bireylere yol arkadaşlığı yapmak.

Sürdürülebilirliği sağlamanın ön koşulunun maddi olanakları yaratmak olduğunun da farkında olarak, Lapiz bünyesinde yer alacak kadınlara tekstil ürünleri ile ilgili tasarım, biçki, dikiş eğitimleri vererek ve ardından üretime katılmaları sağlayarak ilerleyeceğiz. Üretilen ürünlerin pazarlama ve satış alanlarında da yer alacakları için isteyen her kadın, kendini hazır hissettiğinde işini kuracak bilgi ve deneyime sahip olacaktır.

“BİRLİKTE ÜRETECEĞİZ, EMEK VERECEĞİZ”

Kolektif bakış açısıyla birlikte üretmek, emek vermek ve başarmak bambaşka bir duygu. Kooperatifler bize bu imkanı sağlıyor. Amacımız sadece para kazanmak değil. Kitap okuma atölyeleri, deneyim aktarım oturumları, film gösterimleri gibi aktiviteler eşliğinde birlikte gelişmeyi de sağlamak istiyoruz. İşin özü şu ki sürekliliği olan, daha yaşanabilir bir hayatı her birey hak ediyor. Lapiz “Görmeseniz de tünelin sonunda ışık var” diyerek dezavantajlı bireylere elini uzatmak için kuruldu.

5-Kooperatif nerede kuruldu?

Kadıköy’de Yeldeğirmeni olarak bilinen Rasimpaşa Mahallesi’nde kurulduk. Gizliliğe önem verdiğimiz için istihdam etmemiz sürecinde açık ilanlar açmak yerine yerel yönetimler, kadınlarla ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları gibi oluşumlarla iletişime geçerek hedef kitlemize ulaşmayı planlıyoruz. Dezavantajlı koşullarda bulunmayan fakat bize destek olmak isteyen bireyler için ise dönem dönem tasarım, biçki, dikiş kursları açarak sürdürülebilirliğimizi perçinlemeyi planlıyoruz. Her iki durumda da direkt bize ulaşmak isteyenler için ise sosyal medya hesaplarımızı ve mail adresimizi sık sık kontrol ediyoruz.

6-Kadıköy'de hayata geçirilmesi kooperatife ne gibi katkılar sağlayabilir?

Kadıköy, içerisinde sosyal sorumluluk ve toplumsal konulara yatkın bireyleri barındırıyor. Bu kitlenin Lapiz’e olabilecek katkıları oldukça yüksek. Bu nedenle başlangıç olarak burayı belirledik.