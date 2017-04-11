Haftalık Bağımsız Gazete 11 Nisan 2017
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“Küresel öğretmen” Rossi Kadıköy’e geliyor

‘Küresel Öğretmen Ödülü’ne aday gösterilen Finlandiyalı matematik öğretmeni Maarit Rossi, Kadıköylü matematik öğretmenleriyle buluşacak

“Küresel öğretmen” Rossi Kadıköy’e geliyor
GazeteKadıköy

Maarit Rossi, Varkey Foundation tarafından organize edilen ‘Küresel Öğretmen Ödülü’nde bu yıl ilk 10 finalist arasına girmeyi başaran Finlandiyalı bir matematik öğretmeni. Rossi, matematiği daha eğlenceli hale getirmek için 30 yıldır çalışıyor. Derslerini görselleştiriyor. Öğrencilerinin grup çalışmalarıyla ilgi çekici problemlere çözüm yolları aramasını sağlıyor ve korkulan bu dersin öğrencilere daha ‘anlamlı’ gelmesi için konularla hayat arasında bağlantı kuruyor.

Kadıköy Belediyesi, deneyimlerinden yararlanmak için Rossi’yi ilçenin matematik öğretmenleriyle buluşturuyor. 14 Nisan  Cuma günü saat 17:00 - 19:00 saatleri arasında Kozyatağı Meclis Binası Konferans Salonu’nda, Finlandiyalı matematik öğretmeni Maarit Rossi tarafından ilçede eğitim vermekte olan matematik öğretmenlerine ve Kadıköy Belediyesi’nin çocuk etüt merkezlerinde görev yapan öğretmenlerine “Matematik Öğretiminde Yeni Yollar” eğitim semineri  düzenlenecek.

Etiketler; #Maarit Rossi #küresel öğretmen ödülü #aday #Kadıköy Belediyesi #matematik
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