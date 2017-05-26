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Küçük mezunların diploma heyecanı

Kadıköy Belediyesi Çocuk Yuvalarında mezuniyet heyecanı yaşandı

Küçük mezunların diploma heyecanı
Mustafa SÜRMELİ

Kadıköy Belediyesi Fenerbahçe Çocuk Yuvası’nda mezuniyet heyecanı. Kadıköy Belediyesi’nin 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında kapılarını açan Fenerbahçe Çocuk Yuvası için geçtiğimiz Çarşamba günü çok önemli bir gündü. Fenerbahçe Parkı içinde yemyeşil bahçesiyle adeta bir botanik bahçesini andıran çocuk yuvasının 6 yaş hazırlık sınıfı öğrencileri mezun oldu. Çiçeği burnunda minik mezunlar diplomalarını 24 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen törenle aldı.

Ebeveynlerinin de heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadığı mezuniyet töreni mezun öğrencilerin İstiklal Marşımızı okunmasıyla başladı. Daha sonra şarkılar ve ritim gösterisi sunan öğrenciler diplomalarını öğretmenlerinden alırken bol bol fotoğraf çektirdiler. Mezun öğrenciler diploma törenlerinin klasiği olan kep fırlatmayı da unutmadı.

Etiketler; #Kadıköy Belediyesi Çocuk Yuvası #Çocuk Yuvası mezuniyet töreni
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