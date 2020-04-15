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Korona günlerinde online sohbet

Kadıköy Belediyesinin Instagram hesabı üzerinden başlattığı canlı yayınlar sürüyor. Sanattan, spora, edebiyattan, sinemaya pek çok konuda yapılan yayınlara ünlü isimler konuk oluyor

Korona günlerinde online sohbet
Leyla Alp

Kadıköy Belediyesi’nin korona virüsü nedeniyle instagram hesabı üzerinden başlattığı canlı yayınlar devam ediyor. Gün içinde sağlık, spor, edebiyat, müzik, kent, psikoloji konularında yapılan canlı yayınlara ilgi oldukça yüksek. Evde kalma sürecinde Kadıköy Belediyesi'nin spor antrenörleri de her sabah canlı yayınla izleyenlerin karşısında oluyor ve evde yapılabilecek spor hareketlerini gösteriyor. 

Belediye aynı zamanda kültür etkinliklerinin düzenlendiği Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, Yeldeğirmeni Sanat, Karikatür Evi gibi kurumlarında düzenlenen söyleşi ve atölyeleri de online platformlara taşıdı. Müzikli Masal Saati, Öykülerle Dans zamanı gibi çocuklara yönelik yayınlarla evde kalmak zorunda olan çocukların verimli zaman geçirmesine destek olunuyor.

Gün boyu çeşitli başlıklar ve konularda devam eden yayınlara edebiyat, tiyatro, müzik ve sinema dünyasından ünlü isimler de konuk oluyor. Haluk Bilginer, Mert Fırat, Can Bonomo, Füsun Demirel, Cahit Berkay, Onur Saylak, Cengiz Bozkurt gibi isimlerin konuk olduğu canlı yayınlarda aynı zamanda konserler de düzenleniyor. 

Belediyenin gün için içinde yaptığı canlı yayınlar arasında moderasyonunu sanatçı Mazlum Çimen’in yaptığı “Mazlum Çimen’le sohbet eve sığar” ile "5’te 5 sohbetler" yer alıyor. Hafta içi saat 17.00’de başlayan 5’te 5 programına geçtiğimiz günlerde oyuncu- yönetmen Onur Saylak, Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Erdal Bakkal karakteri ile gönüllere taht kuran Cengiz Bozkurt, karikatürist Erdil Yaşaroğlu, Mor ve Ötesi müzik grubundan Harun Tekin,  müzisyen ve prodüktör Doruk Okuyucu konuk oldu. Gündeme, sanata ve hayata dair konuların konuşulduğu programa katılan isimler evde kaldıkları günlerde vakitlerini nasıl geçirdiklerini izleyicilerle paylaşıp, film ve kitap önerilerinde bulundu.

Mazlum Çimen’in moderasyonunu yaptığı “Mazlum Çimen’le sohbet eve sığar” canlı yayınına ise müzik dünyasının sevilen sesleri katılıyor. Yaklaşık bir saat süren canlı yayına geçtiğimiz hafta Yaşar Kurt, Niyazi Koyuncu, Derya Köroğlu, Gökhan Türkmen katılarak hem Çimen’in sorularını yanıtladı hem de sevilen şarkılarını söyledi.

 Kadıköy Belediyesi’nin canlı yayınlarını @kadikoybelediye instagram hesabından takip edebilirsiniz. 

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