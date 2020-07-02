Konutların satışı azaldı, fiyatı arttı

İstanbul’da, bir önceki yıla göre, sıfır konut satışları yüzde 65,4 azalırken konut fiyatları yüzde 13,5 oranında arttı. Kadıköy’de 2019 yılında satılan konut sayısı 861 iken bu sayı 2020 Mayıs’ında 261’e düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin konut piyasalarının değerlendirildiği Haziran 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Bültende yer alan bilgilere göre İstanbul’da, 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 55,8 azalarak 7 bin 640 oldu. Konut satışları Türkiye’de yüzde 44,6 azalarak 50 bin 936 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde İstanbul’un payı bir önceki yılın aynı ayına göre azalarak yüzde 15 oldu. Nisan ayına göre ise İstanbul’da satılan toplam konut sayısı yüzde 25 arttı.

Mayıs ayında satılan sıfır konut sayısı ise 2 bin 546. Aynı ayda 5 bin 94 ikinci el konut satıldı. Konut satışlarının yüzde 33,3’ü sıfır konut, yüzde 66,7’si ise ikinci el konut satışı oldu. Sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,4, ikinci elde ise yüzde 48,7 azaldı. İstanbul’da bir önceki aya göre ise satılan sıfır konut sayısı yüzde 25,9 artarken, satılan ikinci el konut sayısı yüzde 24,5 arttı.

KADIKÖY’DE SATIŞLAR DÜŞTÜ

Mayıs ayında konut kredisi kullanılarak alınan konut sayısı 2 bin 570. Konut kredi faizlerinin düşmesiyle kredi kullanılarak alınan konutların toplam konut satışları içindeki pay bir önceki yıla göre arttı.

Covid 19 salgını sonrası Mayıs ayında konut satışlarındaki en yüksek azalış oranı bir önceki yıl aynı aya göre bakıldığında Avrupa yakasında yüzde 81 ile Zeytinburnu’nda; Anadolu yakasında ise yüzde 70 ile Ataşehir’de yaşandı. Satışların düşmesinin etkilerinin en fazla yaşandığı ilçelerden biri de Kadıköy. Mayıs 2019’da 861 konut satılan Kadıköy’de 2020 Mayıs ayında 261 konut satıldı. Kadıköy’de Nisan ayında ise 193 ev satıldı. Konut satışlarındaki düşüşün en az yaşandığı ilçeler ise Beylikdüzü, Çekmeköy ve Pendik oldu. Mayıs ayında bir önceki aya göre bakıldığında ise sadece altı ilçede satışlar azalırken diğer tüm ilçelerde satışlar arttı. Nisan ayına göre satışların en çok arttığı ilçeler ise sırasıyla; Beşiktaş, Beylikdüzü ve Beykoz oldu.

Bültene göre Mayıs ayında, Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 49,2’si İstanbul’da gerçekleşti. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yabancılara yapılan konut satışları yüzde 75,6 oranında azaldı.

FİYATLAR YÜKSELDİ

2020 Nisan ayında ortalama konut metrekare fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 13,5, Mart ayına göre ise yüzde 0,6 artarak 5 bin 256 TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde de ortalama konut metrekare fiyatları artarak 3 bin 143 TL’ye ulaştı.