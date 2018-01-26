Kış balıkları tezgâhta

Kış balıkları Tarihi Çarşı’daki tezgâhlarda yerini aldı. Yurttaş fiyatlardan, esnaf satışlardan şikâyetçi

Eylül ayında av yasağının kalkmasıyla birlikte Tarihi Çarşı’da tezgâhlar hareketlenmiş, onlarca çeşit balık tezgâhlarda boy göstermeye başlamıştı. Bereketli başlayan balık sezonu havaların bir türlü soğumamasıyla birlikte canlılığını yitirdi. Kışın en çok tükettiğimiz balık olan hamsi Rusya, Ukrayna, Gürcistan gibi soğuğun daha fazla hissedildiği Karadeniz ülkelerine kaçtı. Bu kaçış ise balıkların etiketlerine yansıdı. Son günlerde düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte fiyatlar kısmi olarak düşse de ne esnaf ne de müşteri fiyatlardan memnunu değil. Fiyatlar geçen senenin bu dönemine göre yaklaşık iki kat daha fazla.

ESNAF MEMNUN DEĞİL

Tarihi Çarşı’nın esnaflarından Emre Türk’ün belirttiğine göre balıkta en son beş yılın en kötü sezonu yaşanıyor. 15 Ocak itibariyle Karadeniz hamsisinin ancak geldiğini söyleyen Türk, fiyatların geçen seneye göre en az iki kat arttığını söylüyor. Türk, bu sene palamutun da hamsi kadar az çıktığını vurgularken, “Balık ucuzladığı zaman ilgi çok yüksek oluyor. Fakat böyle olunca sadece uzaktan bakıp geçiyor insanlar” diyor.

Tarihi Çarşı’da 50 senedir balıkçılık yapan esnaflardan Cengiz Uğur, bu mevsimde en çok hamsi ve istavrit tüketildiğini söylerken, bu iki balığında az çıktığı için fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirtiyor. Balıklardaki bereketsizliğin havalardan kaynaklandığını savunan Uğur, fiyatların artmasının bir diğer sebebinde balık restoranlarının artması ve tüketimin fazlalaşması olduğunu söylüyor. Uğur’un aktardığına göre bir türlü soğumayan havalar balığın sadece fiyatını değil lezzetini de etkilerken, “Ben 50 senedir yapıyorum bu işi ekmek yemem lüfer yerim normalde ama yiyemiyorum. Çünkü çok pahalı.” sözleriyle kötü tabloyu gözler önüne seriyor.

Çarşı esnaflarından Doğan Aslan’ın aktardığına göre balıkların azalmasının yanı sıra kiloları da azaldı. Bu durumu “Geçen sene 10 liraya palamut sattık neredeyse 3 kişi doyuyordu. Bu sene satıyoruz 25 liraya bir kişi ancak doyar.” sözleriyle açıklayan Aslan, havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların normalleşeceğini söyledi.

ÇARŞI’DA FİYATLAR

Hamsi(kg): 15-17 TL

İstavrit(kg): 18-20 TL

Palamut(tane): 20-22 TL

Uskumru(kg): 50 TL

Lüfer(tane) : 40 TL

Levrek(kg): 85-90 TL

Çinekop(kg): 60 TL

Çupra(kg): 30 TL

Sarıkanat(kg): 80 TL

FIRINDA HAMSİLİ PİLAV TARİFİ

Pirinci ve sap kısımlarını ayıkladığınız kuş üzümlerini ayrı ayrı kaplarda sıcak suya basın. Hamsileri temizleyip, kılçıklarını çıkarın. İyice yıkayıp, sularının süzülmesi için bir süzgeçte bekletin. Kuru soğanı yemeklik doğrayın. Zeytinyağını ısıtıp, soğanları katın. Orta ateşte ve ara ara karıştırarak, soğanlar yumuşayana kadar, yaklaşık 5 dakika soteleyin. Çam fıstıklarını ekleyip, arada karıştırmaya devam ederek fıstıklar pembeleşinceye kadar yaklaşık 5 dakika daha kavurun. Pirinci süzüp, nişastalı suyu gidene kadar yıkayın ve süzün. Tencereye pirinci alın. Tuz ve karabiber serpip, birkaç kez karıştırın. Kuru nane ve süzdüğünüz kuş üzümlerini ekleyip, karıştırın ve sıcak suyu ilave edin. Karıştırıp, tencerenin kapağını kapatın. Ateşi kısıp, pirinçler suyu çekene kadar pişirin. Pilavınız pişerken, fırın kabının dibini yağlayın, mısır ununun yarısını serpiştirin. Kabın dibini, derileri altta kalacak şekilde hamsilerle kaplayın. Pilavınızı ateşten alın. İncecik kıyılmış dereotunu ekleyin ve karıştırın. Bekletmeden kapta bulunan hamsilerin üstüne yayıp, bir kaşık yardımıyla düzeltin. Kalan hamsileri, derileri üstte kalacak şekilde pilavın üstüne dizerek, pilavı kaplayın. Hamsilerin üzerine kalan mısır ununu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, hamsilerin üzeri pembeleşene kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız hamsili pilavı, 5-10 dakika oda ısısında dinlendirdikten sonra dilimleyerek sevdiklerinizle paylaşın.