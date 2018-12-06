Haftalık Bağımsız Gazete 08 Aralık 2018
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Kırım Türkleri ile buluşma 

Kırım Türkleri Derneği Anadolu Yakası Şubesi geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de kahvaltı etkinliği gerçekleştirdi

Kırım Türkleri ile buluşma 
Gazete Kadıköy

Kırım Türkleri Derneği Anadolu Yakası Şubesi geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de kahvaltı etkinliği gerçekleştirdi.

Kültürlerini yaşatma, birlik ve beraberlik, yeni üyelerin kaynaşması ve tanışması için düzenlenen etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun yanı sıra Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybıha, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay, Eski İstanbul Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin Kurucu Dernek Başkanı Dr. Niyazi Elitok ve üyeler katıldı. 

Etkinlik, Kırım Derneği Genel Merkezi’nden Cıyın Ansambli Kırım Halk Oyunları topluluğu hocası Evelina Kemileva ve Ansambli dansçılarından Talat Veliullayev’in  Kırım Tatar halk dansları gösterisi ile son buldu.

Etiketler; #Kırım Türkleri Derneği
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