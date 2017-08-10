Kira yardımına yoğun başvuru

Kentsel yenileme kapsamında İstanbul’da riskli binaları yıkılan vatandaşlara kira desteği Kadıköy Belediyesi aracılığıyla devam ediyor

Kadıköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kadıköy Belediyesi Kira Yardım Bürosu yoğun bir şekilde çalışıyor. Türkiye’de kentsel dönüşüm veya yenileme denilince akla gelen Kadıköy’de, Kadıköy Belediyesi bünyesinde 2014 yılında kurulan ve 2015 yılı itibariyle kira yardımı ve taşınma yardımı işlemlerini gerçekleştirmeye başlayan Kadıköy Belediyesi Kira Yardım Bürosu ilçede 2014 yılından bu yana 16 bin 948 kişiye ödeme yaptı. 2014 yılında ilgili Bakanlık tarafından devredilen 1885 dosyaya 2015-2016 ve 2017 yılında 15 bin 63 dosya daha eklendi.

Kira yardımı ve taşınma yardımından yararlanmak isteyenler istenen evraklarla Kadıköy Belediyesi Kira Yardım Bürosuna başvuruyor. Başvurularında eksik evrak bulunmayanlar bu hizmetten yararlanıyor.

Hasanpaşa’daki Kadıköy Belediye Başkanlığı Binası 1. Kat B Blok’ta bulunan Kira Yardım Bürosu’nda 8 personel görev yapıyor. İki birim şeklinde çalışan büroda vatandaşın bilgi aldığı, başvuru işlemlerini gerçekleştirdiği bölüm yer alıyor. Bu bölümün günde ortalama 100 kişiye cevap verdiği belirtilirken, başvuru işlemlerinin detaylıca incelendiği bir başka bölüm daha bulunuyor.

Kadıköy ilçesinde Bakanlıkça riskli alan ilan edilen Fikirtepe ile ilgili tüm uygulamaların ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olduğu belirtildi.

Kira yardımından faydalananların ilgili bankada açılan vadesiz hesaplarına her ayın 15 ile 30’u arasında kira yardımından yararlananlara ödemeleri yapılıyor.

6306 sayılı yasa kapsamında maliklere 18 ay boyunca sadece sahip oldukları ve ikamet ettikleri bir bağımsız bölüm için kira yardımının 860 TL yapıldığı, anlaşma ile tahliye ettikleri taşınmaz için kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine de 6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde defaten 1720 TL taşınma yardımı ödemesi yapıldığı belirtildi.

Hak sahiplerinin başvurularını aylık periyotlar halinde Kadıköy Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletmesi üzerine Bakanlık tarafından Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı'na yapılan ödemeler Belediye'nin Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hak sahiplerinin ilgili hesaplarına aylık olarak aktarılıyor.

Konuyla ilgili olarak bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar Kadıköy Belediyesi’nin web sayfası www.kadikoy.bel.tr ile 0216 542 50 00 numaralı santralden 1288-1596-1583-1584 numaralı Kira Bürosu’nu arayıp bilgi edinebilir.

Kira yardım başvurularının tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde yapılması gerektiği, kira yardımı alanların ikinci kez başvuru yapamayacağı da belirtildi.