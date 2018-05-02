Haftalık Bağımsız Gazete 02 Mayıs 2018
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Kiliseye saldırın kişi gözaltına alındı

Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının önüne çöp döküp duvarına yazı yazan zanlı gözaltına alındı

Kiliseye saldırın kişi gözaltına alındı
GazeteKadıköy

Caferağa Mahallesin’de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazan zanlı gözaltına alındı.

Geçtiğimiz pazartesi günü Caferağa mahallesinde bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin önüne çöp konteyneri dökülürken, duvarına ise “Erzurumlu” ve “Bu vatan bizim” yazılmıştı.

Kadıköy Belediyesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada ırkçı saldırıyı kınadığını ve alanın temizliğinin sabah saatlerinde yapıldığını belirtmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli yakalandı.

Şüpheli, ifadesinde, yazıyı tek başına yazdığını ve 'kilise görevlileri kendisine kötü davrandığı için' yaptığını iddia etti.

Etiketler; #Surp Takavor Ermeni Kilisesi
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