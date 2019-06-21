Kıbrıs’tan Kadıköy’e Yaz Okulu

Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle yaz okulu düzenliyor

GAÜ Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Akademisyenleri Doç. Dr. Hossein Sadri ve Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu’nun koordine ettiği yaz okulunda İstanbul’un farklı üniversitelerinden akademisyenlerin, meslek odalarından, sivil toplumdan ve belediyeden uzmanların katılımıyla herkese açık çeşitli söyleşiler gerçekleştirecek. TAK’ta gerçekleştirilecek yaz okulu 24 Haziran’da TAK Birim Sorumlusu Batur Seçilmiş ve Kadıköy Belediyesi Mekansal Stratejik Plan Sorumlusu Nazım Akkoyunlu’nun sunumlarıyla başlayacak. 24 Haziran - 26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek eğitimde Şehir ve Bölge Planlama bölümünden Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan, Mimarlık Fakültesinden Prof. Dr. Semra Aydınlı, Prof. Dr. Murat Çetin, Doç. Dr. İpek Akpınar, mimarlar Korhan Gümüş, Sinan Omacan, Eko harita’nın kurucularından Alper Can Kılıç ve yönetmen Derviş Zaim gibi alanında uzman isimler yer alacak. Atölye çalışmalarında Hasanpaşa mahallesindeki ekolojik ve sosyal sorunların çözümü için öneriler tartışılacak. Tartışmalardan çıkan sonuçların yaz okulunun bitimi olan 26 Temmuz’da belediye ve halkla paylaşılması planlanıyor.