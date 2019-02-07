Haftalık Bağımsız Gazete 08 Şubat 2019
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Keskin: “Irkçılığa karşı mücadele edilmeli"

“21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü” etkinliklerine Kadıköy’den verilecek desteği örmek için Hepimiz Göçmeniz- Irkçılığa Hayır Platformu aktivistleri bir masa etrafında buluştu.

Keskin: “Irkçılığa karşı mücadele edilmeli"
Seyhan Kalkan Vayiç

Hepimiz Göçmeniz- Irkçılığa Hayır Platformu aktivistleri, “21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü” dolayısıyla İstanbul’da yapılması planlanan etkinlikler için Kadıköy’de neler yapabileceğini konuşmak amacıyla 5 Şubat Salı günü Akademi Kitapevi Cafe’de biraraya geldi.

Öncelikle platformun çalışmaları hakkında kısa bir bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, 21 Mart’ın hafta içine denk gelmesi nedeniyle 16 Mart Cumartesi günü Beyoğlu’nda yapılması planlanan eyleme Kadıköy’den nasıl katkı sunulacağı konuşuldu.

16 Mart tarihine kadar buna benzer bilgilendirme toplantılarının devam edeceğinin altının çizildiği  toplantıda Bilgi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Ferda Keskin de  ırkçılık üzerine katılımcılarla görüşlerini paylaştı.

NEDENLERDEN BİRİ GÖÇMEN SORUNU

Irkçılığın Türkiye’deki bütün toplumsal tabakalarda kendini artık çok güçlü olarak gösterdiğine işaret eden Doç. Dr. Ferda Keskin, “Irkçılığın bu kadar güçlü olmasının en temel nedenlerinden bir tanesi dünyada göçmen sorunu olarak adlandırılan sorun. Türkiye’de ve dünyada göçmen sorununun ortaya çıkması yıllardır hep konuştuğumuz gibi aslında küresel kapitalizmin kriziyle ilgili. Göçmen sorunu insanların durup dururken kendilerini yerlerinden edip batıya gitmeleri ile ilgili bir şey değil. Dünya kapitalizmin girmiş olduğu krizin ya da bunalımın sonucu.” diye konuştu.

MÜCADELE HAYATIN HER ALANINDA VERİLMELİ

 “Irk ve ırkçılık kapitalizmin ihtiyaçları doğrultusunda yaratılan kavramlardır” diyen Ferda Keskin, konuşmasına şöyle devam etti; “Dünyanın yakın tarihinde özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana geçen dönem içerisinde ırkçılığa karşı en güçlü mücadelenin verilmesi gereken dönemlerden bir tanesinin içinden geçiyoruz. Bu mücadelenin gündelik hayatta da verilmesi gerekiyor. İnsan davranışına sinmiş olan ırkçılığı ortaya çıkarmayı ve göstermeyi gerektiren bir mücadele.”

Etiketler; #hepimiz göçmeniz #ırkçılık #ferda keskin #kadıköy toplantı
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