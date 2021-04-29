Kentin yeni dergisi: İPA İstanbul

İstanbul Planlama Ajansı’nın kuruluşunun yıl dönümünde yayın hayatına başlayan “İPA İstanbul” dergisinin ilk sayısında, salgının kent hayatına etkileri mercek altına alınıyor

Geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan İstanbul Planlama Ajansı, yeni bir kent ve düşünce dergisini okurlarla buluşturdu. İstanbul Planlama Ajansı’nın kuruluşunun yıl dönümünde yayın hayatına başlayan “İPA İstanbul” dergisinin ilk sayısının tanıtıldığı metinde şu ifadelere yer verildi: “İstanbul benim diyebilmek için söz söylemek, kararlara dahil olmak kadar yaşam alanımızla ilgili ortak bir bilgiye ve deneyime de sahip sahip olmamız gerekiyor. Demokratik bir kent hayatı için bu bilgi ve deneyimi ortaklaştıracak mecralara ihtiyacımız var. Tıpkı sokaklar, meydanlar, hatta internet gibi okuduğumuz kaynaklar da buluşma noktalarımızdan biri haline gelmeli. İstanbul Planlama Ajansı, başta İstanbullular olmak üzere kent yaşamı, kültürü ve meselelerini dert edinen herkes için bir mecra, bir buluşma noktası yaratma gayesiyle İPA İstanbul dergisini okuyucuların ilgisine sunuyor. İPA İstanbul dergisi, akademik ve popüler olanı yan yana getiren, hem yerel yönetimlerde hem de kamuoyunda ve sivil toplumda kent meselelerine kafa yoranları davet eden bir bilgi ve düşünce platformu yaratmak için yola çıkıyor.”

SALGININ KENTE ETKİLERİ

İPA İstanbul başlangıç sayısında kapağına, son bir yıldır İstanbulluların yaşamını derinden etkileyen salgını taşıdı. Mart 2020’de ilan edilen pandemi birinci yılını doldururken pek çok farklı konuda uzman araştırmacı ve akademisyen yazılarıyla kentsel adalet ve eşitsizlikler parantezinde salgının etkilerini değerlendirdi. COVID-19’un kentlerin geleceğine muhtemel etkileri üzerine İlhan Tekeli’nin değerlendirmesi ve salgında kırılgan gruplara yönelik sosyal politikaların izini süren araştırmalarını özetleyen Ayşe Buğra ve Volkan Yılmaz’ın yazısı bunlardan ikisi.

İstanbul İstatistik Ofisi’nin İstanbul’un farklı alanlarda su yüzüne çıkan kırılganlıklarını sergileyen “Gösterge ve Sayaç” bölümü ile İstanbul Kitaplığı’nın görsel arşivi “Koleksiyon” bölümü İPA İstanbul’da okunacak sabit sayfalar olacak.

KANAL İSTANBUL, GALATAPORT…

Ayrıca İPA İstanbul’da, sivil toplum hareketlerinden, Galataport’a, Kanal İstanbul’dan İstanbul’un kaybolmayan derelerine, iklim değişikliği etkisinden kentin ekosistemine kadar pek çok konuda yazı yer alıyor. İstanbul’la doğa ilişkisindeki ilk bakışta göze çarpmayan yönleri öne çıkarmaya çalışacak Ekosistem bölümünde Prof. Dr. Emrah Çoraman, doğanın sadece tabiat parklarıyla sınırlı olmadığını, kentin de merkezinde yer aldığını anlatıyor. Kent meselelerinin çeşitli veçhelerine odaklanan Metropol bölümünde, Ruşen Keleş yerel demokrasinin önünde “vesayet virüsü” olarak tanımladığı engeli; Gürkan Akgün Kanal İstanbul’un anatomisini, Yaşar Adanalı “İstanbul’un en büyük keşkelerinden biri” Galataport’u Ayşen Erdinçler iklim değişikliğiyle mücadelede İstanbul örneğini, Baran Alp Uncu İstanbulluların bu mücadeleyle ilgili tutumunu ve son olarak Hülya Dinç kentin kaybolmayan derelerini geçmişi ve bugünüyle birlikte kaleme aldı.

Üç ayda bir yayınlanacak İPA İstanbul dergisine, İstanbul Kitapçısı’ndan ulaşmak mümkün.