Kentin hafızasına pedal çevirdiler

Engelsiz Pedal Derneği’nin çağrısıyla biraraya gelen pedal arkadaşları, bisikletleriyle semtlerin yaşamına misafir oldular

Engelsiz Pedal Derneği, semtlerin tarihi dokusunu hissetmek, sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıklarını ve yaşadıkları değişimleri görmek için “Hafızaya Pedal” etkinliği düzenledi. Derneğin çağrısıyla 30 Mart Cumartesi günü Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün önünde biraraya gelen ve kendilerini pedal arkadaşı olarak tanımlayan katılımcılar, tandem bisikletler ile Yeldeğirmeni, Hasanpaşa, Fikirtepe, Göztepe, Ünalan, Küçük Çamlıca, Acıbadem, Validebağ ve Koşuyolu güzergahında bir sürüş gerçekleştirdi. Güzergah hattında yer alan Validebağ Korusu’nda biraraya geldiğimiz katılımcılar ile Hafızaya Pedal hakkında sohbet ettik.

SEMTLERİN FARKLI HAVASI

Etkinliğin herkese açık bir şekilde gerçekleştiğini ve görme engelli Cengiz Şahin’in de pedal arkadaşı olduğunu dile getiren Engelsiz Pedal Derneği Başkanı Samet Aksuoğlu, “Bisikletlerimiz ile her semtin farklı havasını soluduk. Sanat galerilerinin adresi olan Yeldeğirmeni Mahallesi’nin sokaklarından Hasanpaşa’ya indik. Kahvehanelerin ve oto kaportacısının olduğu bir sokakta yoga atölyesi olduğunu gördük. Ayrıca çadır sirk stüdyosu ile karşılaştık ve Güler Osmanlı Mutfağı’nda şerbet içtik ve sohbet ettik. Hafriyat kamyonlarının yoğun olduğu Fikirtepe’nin tozlu sokaklarında düşe kalka yol aldık. Kentsel dönüşüm, kağıt toplayıcıları, fakirlik, plazalar ve boş evler... Fikirtepe denince karşımıza çıkanlar.” diye konuştu.

Şaşkın bakışların arasından bisikletleriyle Ünalan’a geçtiklerini söyleyen Samet Aksuoğlu, konuşmasına şöyle devam etti; “Ünalan Fikirtepe’ye göre sosyal ve ekonomik yapı olarak çok farklı. Ünalan Fikirtepe’ye göre maddi anlamda durumu daha iyi olan bir kesimin yaşadığı havası farklı bir semt. Birçok öğrenci yurdu var. İstanbul Grafik Sanatları Müzesi’ni gezdik. Validebağ Korusu’nu da nefes alınabilecek son kale olarak görüyorum. O yüzden buraya da gelmek istedik.”

YAŞANILACAK ORTAM YOK

“Güzergah hoşuma gitti. Fikirtepe’nin kentsel dönüşümden sonra nasıl bir hale geldiğini görmek istedim.” diyen Öznur Karakaş, konuşmasına şöyle devam etti; “Oradaki değişime ve dönüşüme tanık oluyoruz. Binalar terk edilmiş ama ne yapılacağının da tam olarak bilinmediği bir hava var. Arının kovanına çomak sokulmuş da öyle kalmış gibi bir durum söz konusu. Yenisi olmamış eskisi de terk edilmiş. Kentsel dönüşüm ile ekonomik kriz derken aileler gitmiş ve mahalle ortamı yok olmuş. Kısacası yaşanılacak bir ortam kalmamış.”

BİSİKLET SÜRME KEYFİNİ YAŞADIM

Görme engelli bir arkadaşının önerisi üzerine etkinliğe katıldığını dile getiren Cengiz Şahin, görme engelli olduğu için çocukluğundan beri bisiklet sürme keyfi yaşamadığını, o yüzden hem bisiklet sürmek hem de sosyalleşmek için “Hafızaya Pedal” etkinliğine katıldığını ifade etti. Yeni insanlar tanımanın hoşuna gittiğini belirten Şahin, “Bisiket üzerinde, arkadaşlarımın gözünden semtleri dinlemek benim içim çok güzeldi. Fikir alış verişinde bulunmak benim ruhuma iyi geliyor. Fikirtepe’de 14 yaşına kadar oturdum. Şu an her şey daha kötüye gitmiş.” derken diğer bir katılımcı Esra Uslu da şunları söyledi; “Bisiklet kullanmayı çok seviyorum. Bu etkinlik sayesinde görme engelli birisi ile bisiklet kullanma deneyimi ve görme engelli birini yakından tanıma imkânı yaşadım. Hasanpaşa’da çalışıyorum ama orada bilmediğim noktaları öğrendim. Örneğin yoga atölyesi ile çadır sirk stüdyosunu bilmiyordum. Ayrıca ilk defa tandem bisiklet kullandım. Çok keyifliydi.”