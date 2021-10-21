Kent kimliğini güçlendiren tasarımlar

İç Mimar ve Mobilya Tasarımcısı Cemal Çobanoğlu, “Kadıköy kamusal tasarıma oldukça değer verilen bir yer, Kadıköy için üretim yapmak çok değerli” dedi.

Halka açık alanda kullanılan mobilya modelleri olarak bilinen kent mobilyaları, bulundukları bölgeye hem estetik olarak hem de işlevsellik olarak büyük katkı sağlıyor. Parklar, meydanlar, kaldırımlar, otoparklar gibi halka açık yerlerde halkın kullandığı bu mobilyalar, kullanıcıların kamusal alandaki deneyimlerini de etkileyebiliyor. İç mimar ve mobilya tasarımcısı Cemal Çobanoğlu, kent mobilyaları ve Kadıköy’de bulunan çalışmaları hakkında gazetemize konuştu.

“ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR ALAN”

Farklı üniversitelerde dersler de veren Çobanoğlu, “Kent mobilyası, kamusal/halka açık alanlarda kullanılan, çeşitli işlev ve tipolojilerde farklı kentli ve kent ihtiyaçlarına cevap veren mobilyalardır. Bizim ABRA olarak özellikle 3 senedir yoğun bir şekilde çalıştığımız, kente ve kentliye sunduğu katkı nedeniyle de çok önemsediğimiz bir alan. Biz kent mobilyası üzerine çalışırken öncelikle kenti, kentliyi, yerel değerleri ve iletişim biçimlerini gözlemliyoruz. Kentli ile bilgi alışverişinde bulunuyor, kentin ve kentlinin ihtiyaçlarını en doğru biçimde tespit etmeye çalışıyoruz. Bu veriler ile başladığımız tasarım sürecimiz, kentliye daha ergonomik, işlevsel, yenilikçi ve alternatif tipolojiler barındıran, kentten referans alan özgün formlardaki tasarımlar ortaya çıkararak devam ediyor” dedi.

Kent mobilyalarının bulundukları bölgeye olan katkılarından bahseden Çobanoğlu, “Kent mobilyaları sundukları ergonomik, işlevsel, teknolojik, yenilikçi, sürdürülebilir çözümlerle kentliye, kentin insan için var olduğunu deneyimletmeyi hedefler. Kent belleğine, mahalle kültürüne, komşuluk ilişkilerine, yerel değerlere, kentli iletişimine katkı sunarak; insanların sosyalleşmesini, bir araya gelmesini, paylaşımda bulunmasını sağlayan mekanlar yaratmayı amaçlar. Nitelikli kent mobilyaları, kent kimliğini güçlendirip insanı kentin asıl öznesi haline getirerek kent ve kentli arasında güçlü bir bağ kurar. Kentlinin kente olan aidiyet duygularını arttırmalarını, dolayısıyla daha modern ve çağdaş bir kent ve kentlilik bilinci yaratılmasını sağlar” ifadelerini kullandı.

“KADIKÖY İÇİN ÜRETMEK ÇOK DEĞERLİ”

Kadıköy’de bulunan çalışmaları hakkında da bilgi paylaşan Çobanoğlu, “Benimle birlikte Başak Bakkaloğlu, Umut Erkin Güngör ile Çiğdem Eren Demirel’den oluşan bir ekip olarak İBB tarafından açılan kent mobilyaları tasarım yarışmasında birinci olmamızı takiben, bu yarışma için tasarladığımız serinin bazı mobilyaları üretilmeye başlandı. Serideki banklarda yakın zamanda Kadıköy’ün sahil şeridine yerleştirilmeye başlandı. Bunun dışında Onaranlar Kulübü bünyesinde, Nike ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen Kalamış Parkı Kolektif Dönüşüm Projesi’nde yine Başak Bakkaloğlu ve Umut Erkin Güngör ile tasarım ekibini oluşturmaktayız” dedi.

Çobanoğlu, “Kadıköy hem yerel belediyesi, hem sakinleri, hem de gün içerisindeki ziyaretçileri tarafından kamusal tasarıma oldukça değer verilen bir yer. Bu nedenle bir tasarımcı olarak Kadıköy için üretim yapmak bizler için çok değerli ve bizleri besleyen süreçler barındırıyor. Kent için tasarım yapmanın bir tasarımcı olarak en güzel taraflarından biri, birbirinden çok farklı değerler ve özellikler barındıran insanlardan geri dönüşler almak oluyor. Bu geri dönüşlerin çoğu olumlu olsa da, olumsuz dönüşler de alıyoruz ve hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz” dedi.