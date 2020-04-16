Kendini ifade etme aracı olarak "podcast"

Podcast dinlemeyi seviyor veya bir podcast kanalı oluşturmak istiyorsanız bu haberimiz tam size göre. Medyapod Podcast Ağı Koordinatörü İlkan Akgül, günümüzde yaygınlaşan podcast programlarına dair önemli ipuçları veriyor

Eskiden radyo programlarının saatini kaçırmamaya çalışırken artık belli mecralarda, belli konular hakkında hazırlanmış podcast kanallarını telefonumuzdan kolaylıkla dinleyebiliyoruz. Özellikle evde kaldığımız şu günlerde alışkanlıklarımız da değişiyor. Podcast kanallarının arttığı bu dönemde, podcast dinleme oranları da eş zamanlı olarak artıyor. Peki, evde kalanların tercih ettiği alanlardan biri neden podcast oluyor?

Günümüzde bilinirliği epey artan podcastlere dair Medyapod Podcast Ağı Koordinatörü İlkan Akgül’le bir sohbet gerçekleştirdik.

Özellikle bu salgın döneminde podcast kanalları artıyor. İnsanların evde kaldıklarında podcast yapmayı tercih etmesi, podcastin Türkiye'de de tercih edilen bir mecraya dönüşmesi anlamına mı geliyor sizce?

Aslında biz salgın öncesinde de bunu yapmak ve podcast formatını insanların hayatlarına entegre etmeye çalışıyorduk. Tam da bu yüzden 7 ay önce Medyapod Podcast Akademi'yi kurduk ve Akademi bünyesinde çeşitli seminerlere katıldık, atölyeler verdik ve üniversitelerde derslere konuk olduk. Bunu elimizden geldiğince yaymaya çalışıyorduk ancak elbette ki insanların evde karantinada olduğu zamanlarda bunun çoğalması sürpriz değil. İnsanların hem yaşadıkları süreci kolayca diğer insanlara aktarmak, hem haber olarak hikayeleştirmek hem de salgın sonrasına içerik üretimi yapmak en kolay podcast ile olur. Çünkü hem maliyeti az, hem de üretimi kolay. Salgın sonrasında da bunun süreceğini düşünüyorum. Çünkü zaten bunun bir altyapısı vardı, ancak bilinirlik sorunu vardı ve bu süreçle birlikte içerik üretmek isteyen insanlar bir şekilde podcast'e bir yerlerden maruz kalıp üretime başlamak istediler. Sonuç itibariyle podcastin karlı çıktığı bir süreç diyebiliriz buna.

Podcast programları ile radyo programları arasındaki fark nedir?

Podcast ile radyo programları arasında temel fark şu; radyonun canlı dinlenmesi gerekir ve sonradan dinleme imkanınız olmaz. Podcast ise dilediğiniz zaman istediğiniz kadar dinleme imkanı verir. Ve en önemlisi de tabii ki radyo programları FM bandında bir denetim mekanizması altındadır RTÜK gibi, ancak Podcast platformunda şu anda böyle bir sansür mekanizması yok.

“ÖNEMLİ OLAN İÇERİK”

Kişiler evden podcast programı yapabilir mi? Nasıl?

Bu soru bizim birkaç saatlik atölyemizin konusu ancak elbette yapabilir. Zaten en güzel yanı da bu. Basit, çok da kötü olmayan bir mikrofon (telefonların yanında verilen kulaklık mikrofonları) ve bir ses kayıt cihazı (telefon ya da bilgisayar) ile evde podcast kaydı yapılabilir. Burada teknik ekipmandan ziyade daha önemli olan şey içerik. İyi bir içerik oluşturduğunuzda çok teknik kısma bakılmadan o içerik tüketilecektir.

Sizin şu süreçte dinlemeyi sevdiğiniz kanallar neler, okuyuculara öneriniz var mı?

Öncelikle koordinatörlüğünü yürüttüğüm Pandemik isimli programı öneriyorum. Programda dünyadaki diğer coğrafyalardan insanlarla konuşuyoruz ve yaşadıkları ülkelerdeki deneyimlerini dinliyoruz. Onun dışında Kısa Dalga ve Fularsız Entellik yine bugünlere dair çok güzel yayınlar çıkarıyor. Kafa dağıtmak isteyenler ve sporla ilgilenmek isteyenler için de tabii ki Socrates en iyi tercih.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Podcast meslek fark etmeksizin anlatacak bir şeyi olan herkes için kendilerini ifade etmeleri adına en zahmetsiz ve en çok kişiye ulaşması mümkün olan formatlardan biri. Gerek bu süreçte gerek bundan sonraki süreçte Podcast'e dair herhangi bir sorunu olan insanlar Medyapod'a çekinmeden destek alacaklarını bilerek ulaşabilirler.

Medyapod hakkında detaylı bilgi için medyapod.com’a bakabilirsiniz.

NEREDEN DİNLEYEBİLİRİM?

Sizin için podcast dinleyebileceğiniz dört ücretsiz uygulamayı derledik.

Spotify: Günümüzde epey popülerleşen Spotify’da müzik dinlemenin yanı sıra birçok podcast kanalına da ulaşabiliyorsunuz. “Hikayeler”, “Komedi”, “Eğitimsel” gibi konu başlıklarının altında isterseniz eğlenceli bir sohbeti; isterseniz de haberleri dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca yerli kanalların yanı sıra, yabancı kanalları da takip etmeniz mümkün. Premium özelliği olsa da, ücretsiz versiyonunu kullanarak da kanallara ulaşabilirsiniz.

Google Podcasts: Sadece podcast dinleyicilerine ayrılmış bir uygulama istiyorum derseniz, bunun için de kullanışlı uygulamalar var. Google’ın bu podcast uygulamasında, çeşitli konulardaki yerli ve yabancı podcast kanallarına ulaşabiliyorsunuz. Sadece android sürümlü bir uygulama olarak piyasaya sürülen Google Podcasts’ten ise geçen ay güzel haber geldi. Artık İOS sürümü de mevcut.

Podcast App: Player Fm’in oluşturduğu bu uygulama, android telefonlara uyumlu bir app özelliği taşıyor. Uygulamayı indirdikten sonra ilgi alanlarınıza uygun podcast kanalı önermesi sebebiyle kafası karışık podcast dinleyicileri için uygun bir uygulama.

SoundCloud: Ağustos 2007’den beridir müzik uygulaması olarak hayatımızda var olan SoundCloud, podcast dinlemek ve podcastlerimizi yüklemek için de iyi bir mecra.

Bonus olarak Storytel: Ücretli uygulamaları da incelemek isterim derseniz Storytel, bunun için güzel bir seçenek. Şu an için pek fazla podcast yer almıyor. Ancak radyo tiyatrosuna özlem duyanlar varsa kitapları sesli olarak dinleme imkanı veriyor. Deneme sürümünü alarak bir ay boyunca ücretsiz dinleyebilirsiniz.