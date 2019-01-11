Kediciler şenlikte buluşuyor

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Kedici Dergisi’nin düzenlediği Sokaktaki Kediler Şenliği 13 Ocak Pazar günü saat 14.00’te Fenerbahçe Parkı’nda yapılacak.

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Kedici Dergisi’nin düzenlediği ve artık gelenekselleşen Sokaktaki Kediler Şenliği’nin 6.sı, 13 Ocak Pazar günü saat 14.00’te Fenerbahçe Parkı’nda yapılacak. Tüm hayvan severlerin ve Kadıköylü kedicilerin katılımıyla gerçekleşecek olan “Sokaktaki Kediler Şenliği”nde 500 adet demonte kedi evi dağıtılacak ve her kedi evi için de 1 kg kedi maması hediye edilecek. Ayrıca şenliğe katılacak çocuklar için kedi resimleri ve evlerin kediler için olduğunu belirten sloganlar yazılacak. Bu sayede kedi evlerinin sokak kedilerine götürülmesi sağlanacak. Şenliğe tüm “kediciler” davetli!