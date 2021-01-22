Haftalık Bağımsız Gazete 22 Ocak 2021
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Kedi evleri yenileniyor

Soğuk kış günlerinde kedilere sığınak olan kedi evleri, Kadıköy Fenerbahçe Parkı’ndan başlayarak yenilenmeye başladı

Kedi evleri yenileniyor
GazeteKadıköy

Eskiyen, deforme olan kedi evleri, tekne yapımında kullanılan malzemelerden oluşan kedi evleriyle değiştiriliyor. Kedi evlerinin elyaf ve özel jel kullanılarak yapılan 2 buçuk santimetre genişliğindeki duvarları, kedilerin daha korunaklı ortamda olmalarını sağlayacak.

Yeni kedi evleri, kedilerin birbirini enfekte etmesine neden olan virüslerin yayılmasını en aza indiriyor. Kadıköy Belediyesi ve özel sektör işbirliği ile yaklaşık 100 noktada eskileriyle değiştirilecek kedi evleri, yazın kaldırılıp tamir edilecek, bakımları yapılacak. Kışın ise tekrar aynı noktalara yerleştirilecek.

Etiketler; #Kadıköy Belediyesi #kedi evler #fenerbahçe parkı
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