Kan bağışında duyarlı ilçe: Kadıköy

Kan bağışı konusunda en duyarlı ilçeler arasında yer alan Kadıköy'de 1 Ocak ile 31 Ekim 2021 tarihleri arasında 22 bin 119 kan, bin 378 kök hücre bağışı yapıldı

Türk Kızılayı'nın kuruluş amacını ve çalışmalarını anlatmak amacıyla her yıl 29 Ekim-4 Kasım günleri arası Kızılay Haftası olarak kutlanıyor. Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi, Kadıköy ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi, gıda ve giyim desteğinde bulunuyor; Kadıköy Kaymakamlığı ile yapılan protokol kapsamında ilçedeki yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS

İlçedeki okullarda yardımlaşma ve kan bağışı hakkında bilgilendirici seminer ve konferanslar veren, okullara giyim ve kırtasiye malzemeleri desteğinde bulunan Kızılay Kadıköy Şubesi, ayrıca ihtiyaç sahibi, başarılı üniversite öğrencilerine burs veriyor. Genç Kızılay ekibi, bir öğretmenin çağrısı üzerine Siirt’teki bir köy okulunun duvarlarını boyadı, onardı ve öğrencilerine kırtasiye ve giyim malzemesi götürdü.

Koronavirüs sebebiyle zor günler geçiren 65 yaş üstü, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi kişilere gıda ve erzak dağıtımı da gerçekleştiren Kızılay Kadıköy Şubesi, yangın ve sel gibi afetlerde zarar gören yerlere de yardım elini uzatıyor. Yapılan tüm bu destek ve yardım faaliyetlerini gönüllüler, yönetim kurulu, personel ve Genç Kızılay ekibi birlikte yürütüyor.

KADIKÖY KAN BAĞIŞINDA ÖNDE

Kadıköylüler, Kadıköy Kaymakamlığı ve muhtarlıklarla kan bağışı için işbirliği yapan Kızılay Kadıköy Şubesi'ne 1 Ocak-31 Ekim 2021 tarihleri arasında 22 bin 119 kan, bin 378 kök hücre bağışı yaptı. Kızılay kan birimi Rıhtım Caddesi'nde her gün 11.00 - 19.00 saatleri arasında bağış topluyor. Kök hücre bağışı için ise vatandaşlar en yakın kök hücre merkezi olarak Zeynep Kamil Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü’ne yönlendiriliyor. Zeynep Kamil Kan Bağışı Merkezi 8.00-19.30 saatleri arasında çalışıyor.

Kızılay Haftası kapsamında 31 Ekim Pazar günü Kadıköy Belediyesi önünden Kızılay marşları eşliğinde Kızılay Kadıköy Şubesi’ne yürüyüş gerçekleştirildi. Ayrıca hafta çerçevesinde ilçedeki okullarda Kızılay kültürünü anlatan seminerler düzenlendi.