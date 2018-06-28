Kalamış’ta yoga günü

Uluslararası Yoga Günü İstanbul Hindistan Başkonsolosluğu, Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Yoga Merkezi işbirliği ile düzenlenen etkinlikte kutlandı

Yoga, “Vavuşma”, “bir araya gelme”, “birlik”, “karşılaşma” ve “yöntem” olarak çevrilen, ruhu ve bedeni birtakım yöntemlerle eğiterek bu yolla bedene ve ruhsal yaşama egemen olmayı amaçlayan bir Hint felsefesiyken, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2014 yılında aldığı kararla 21 Haziran, Uluslararası Yoga Günü olarak kabul edildi.

Günü kutlamak için yapılan ilk etkinlik İstanbul Hindistan Başkonsolosluğu, Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Yoga Merkezi işbirliği ile Kalamış Parkı’nda gerçekleşti. Etkinliklerin gün boyunca devam ettiği parka, akşam saatlerinde Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Hindistan Konsolosu Sanjay Jain de gelerek birlikte yoga yaptı.

DOLU DOLU PROGRAM

Etkinlik Amir Khan’ın “Her Çocuk Özeldir” filminin gösterimiyle başladı. Hemen ardından İstanbul Yoga Merkezi eğitmenleri “Yoga Nedir?” başlığında kısa bir söyleşi gerçekleştirdi. Hemen ardından yoğun katılımla birlikte “Sırt Ağrısı için Yoga Terapi” ve “Boyun Ağrısı için Yoga Terapi” yapıldı. Etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Aileler “Stresi Azaltmak için Döngüsel Meditasyon” yaparken hemen yanlarında bulunan çocukları “Çocuk Yogası” ile ruhlarını dengeledi.

Saat 20:00’de başlayan ana etkinlik; açılış konuşmalarının ardından “Yoga Seansı”, “Nefes ve Meditasyon Seansı” ile devam etti. Etkinlik Durga Bollywood Dans Kumpanyası’nın gösterisiyle sonlandı.

YOGA KADIKÖY’ÜN MAYASINDA VAR

Etkinlikte konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Tıpkı yoga gibi sakinlik, barış, huzur, çevremize iyiliği yayabilmek aslında Kadıköy’ün kendi özünde ve mayasında var. Sizlerin hepinizin gözlerinde bu sakinliği ve dinginliği görebiliyorum. İstanbul’un değişik ilçelerinden milyonlarca insan Kadıköy’e geliyor ve bu sakinliği yaşamak istiyor. Sahillerimizde akşamları binlerce on binlerce insan oluyor ve hiçbir güvenlik görevlisi olmadan, o insanlar huzur içinde hayatlarına devam ediyorlar. Yoganın felsefesini içselleştirmiş, kendi aralarında dahi yüksek sesle konuşmayan insanların yaşadığı bir ilçede yaşadığımızı düşünüyorum.” dedi.

“BEDENSEL VE ZİHİNSEL BİRLİĞİ GETİRİR”

Hindistan Konsolosu Sanjay Jain, konuşmasına “Kadıköy Belediyesi işbirliğimizde yaptığı bu programla ne kadar seçkin bir yerel yönetim olduğunu gösterdi.” sözleriyle Aykurt Nuhoğlu’na teşekkür ederek başladı. Jain, yoganın dünyada popülaritesinin artmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu söylerken, yoganın kadim Hint bilgelerinin insanlığa verdiği en büyük hediyelerden biri olduğunu dile getirdi.

Jain sözlerine şöyle devam etti: “Yoga sadece bedenin fiziksel uygunluğunu devam ettirebilmek için yapılan bir tür egzersizden öte hem fiziksel zindeliği hem bütünsel iyi hali devam ettirmenin yoludur. ‘Hastalıktan uzak, bütünsel iyi hale ulaşma yolu’ işte yoga yolu budur. Düşüncede fiilde, bilgide ve adanmada bizleri daha iyi bireyler haline getirir. Yoga bedensel ve zihinsel birliği getirir. Yoga ben algısından biz algısına götüren yoldur. Yoga stresten ve yaşam şeklinden kaynaklanan diyabet, hipertansiyon ve depresyon gibi hastalıklara karşı çözüm sunar. Yoga, yaş cinsiyet, inanç, kast ve ulus sınırlarının ötesine geçer ve kimseye karşı ayrım yapmaz. Aşırılığın olduğu dünyada yoga kendine hâkimiyet ve denge sözü verir. Dikkati dağıtan dünyada yoga, odaklanmayı arttırır konsantrasyonu geliştirir. Korkuların dünyasında yoga, ümit, güç ve cesaret verir.”