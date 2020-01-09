Kalamış’ta buz pateni keyfi

Kalamış Parkı’nın ev sahipliği yaptığı Buzfest, 2 Şubat tarihine kadar 7’den 70’e bütün Kadıköylülere buzda kaymanın keyfini yaşatmaya devam ediyor

Kadıköy Belediyesi, Kadıköylülerin buzda kayma keyfini yaşaması için “Buzfest” düzenliyor. Buzfest’e ev sahipliği yapan Kalamış Parkı’nda özel bir teknoloji kullanılarak geçici bir buz pisti hazırlandı. 31 Aralık tarihinde Kalamış Parkı’nı ziyaret edenler, buz pistinde kayarak yeni yıla merhaba dedi. Buzfest kapsamında 2 Şubat tarihine kadar 4 yaş üzeri her yaştan kişi kaydını yaptırıp 10 TL ödedikten sonra kaskı ve buz pateniyle 30 dakika buz pateni yapabilecek.

Her seansta 50 kişinin kaydığı alanda yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa anında müdahale edilebilmesi için de Kadıköy Belediyesi sağlık ekipleri alanda hazır bekliyor.

Alanında uzman eğitmenler tarafından buz pateni yapacak kişilere kısa bir bilgilendirmenin de yapıldığı Buzfest, hafta içi 12.00 ile 21.00, hafta sonu ise 11.00 ile 22.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor. Biz de buzda kayanların mutluluğuna ortak olmak ve düşüncelerini dinlemek için 5 Ocak Pazar günü Kalamış Parkı’nı ziyaret ettik.

“DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLSUN”

En son 13 yaşında buzda kaydığını dile getiren Gülmira Akyürek, “Ondan sonra ilk defa burada kayıyorum. O yüzden çok mutluyum. Kızımla birlikte geldim. Muhteşem bir organizasyon. Teşekkür ediyorum ve devamını diliyorum.” dedi.

Çocuklar ve yetişkinler için çok eğlenceli bir aktivite olduğunu söyleyen Zeynep Demir de konuşmasına şöyle devam etti; “Hem eğitici hem de eğlenceli bir etkinlik. Çalışanlar çok profesyonel hizmet veriyor. Çok memnun kaldık. Maltepe’den geliyoruz. Umarım diğer belediyelere de örnek olur.”

“AÇIK ALANDA OLMASI İYİ”

Burcu Çömlek, “Ailemle keyifli bir gün geçiriyorum. O yüzden çok mutluyum. Kaymak çok zevkli. Tekrar gelmeyi düşünüyorum.” derken Eva Çiton da şunları söyledi; “İkizlerimizi getirdik. Güzel düşünülmüş keyifli bir etkinlik. Kapalı alanları çok seven bir aile değiliz. Bu nedenle açık havada olması çok iyi.”

“TEMEL BİLGİLERİ VERİYORUZ”

Buz pateni eğitmeni Mahsun Yıldırım da düşüncelerini şöyle dile getirdi; “Dengede durmaları için 10 dakika temel bilgileri veriyoruz. Ayakların V yapılmasını, dizlerin bükülmesini ve öne çok fazla eğilmemeleri gerektiğini anlatıyoruz. Korkularını yenmelerine yardımcı oluyoruz. Buz pistindeki eğitmen arkadaşlarımız herkese yardımcı oluyor.”