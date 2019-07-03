Kalamış’ta “bir tatlı huzur”

Kadıköy Belediyesi, Kalamış Parkı’na ünlü bestekâr Münir Nurettin Selçuk’un heykelini dikti

Toplumun kültürel ve tarihi belleğini canlı tutmak için çalışmalar yapan Kadıköy Belediyesi, Türk Sanat Müziği’nin değerli bestekârı ve ses sanatçısı Münir Nurettin Selçuk’un heykelini Kalamış Parkı’na dikti.

Heykeltıraş Başak Arslan’ın yaptığı heykel parkın ziyaretçileri tarafından büyük beğeni aldı. Kadıköy Sultanisi (Lisesi)’nde öğrencilik yapan duayen sanatçı, bir İstanbul ve Kadıköy aşığıydı. Bir dönem Kalamış’ta da yaşamış olan Münir Nurettin Selçuk, Behçet Kemal Çağlar’ın “Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan” şiirinin dizelerini de bestelemiş ve icra etmişti.