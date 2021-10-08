Kalamış’ta Big Boyz Festival

Türkiye’nin ilk ve tek hobi – aktivite festivali olan “Big Boyz Festival” 9 – 10 Ekim günlerinde Kadıköy Kalamış Parkı’nda yapılacak

Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşecek olan Big Boyz Festival, pandemi sonrası en büyük açık hava etkinliği olma özelliği taşıyor. Pandemi önlemleri alınarak yapılacak olan festivalin bu sene dördüncüsü Kadıköy Kalamış Parkı’nda gerçekleşecek. Big Boyz Festival, motosiklet ve araba meraklılarının ilgi odağı olan kortejler ve adrenalin dolu etkinliklere sahne olacak. Birçok markanın yeni ürünlerini meraklılarıyla tanıştıracağı festivalde hobi severler, adrenalin ve aksiyonun sınırlarını zorlayacaklar.

Otomobil, motosiklet, kamp-karavan, deniz, havacılık ve yeni nesil elektrikli araçlar gibi sektörlerden onlarca markanın katılacağı festivalde, tüketiciler alışveriş ve deneyim imkânı da bulacak. Girişin ücretsiz olduğu etkinliklerde test sürüşleri, Muaythai gösteri maçları, denizde jet surf- fly board gösterileri, havada para motor gösterileri, paten ve kaykay gösterileri gibi birçok spor aktivitesi olacak. Festivalde sadece büyükler değil, çocuklar da aileleri ile birlikte eğlence ve deneyim imkânı yakalayacaklar. Festival alanında düzenlenecek olan paten sürüş alanı, paten meraklılarını bekliyor olacak.

GÜN BOYU KONSERLER

TriONStage konseri ile başlayacak olan müzik etkinlikleri gün boyu devam edecek. MetroFM’in sevilen DJ’lerinin performanslarını sergileyeceği festivalde Vokal Akademi’den Yüksel Murat Piştal, Hüseyin Topçu ve Nilay Çelebi de sahne alacak ve ziyaretçilere konser keyfi yaşatacaklar. Big Boyz Festival’in en sevilen etkinliklerinden, Balta Atma ve Kabile Dans Grubu’nun şovları festivale renk katarken, eğlence ve heyecan dolu aktivitelerle katılımcılar iki gün boyunca eğlenceye doyacak.