Kalamış Parkı’nda engelsiz salıncak

Kadıköy Belediyesi, engelli bireyler için salıncak yaptı

Kadıköy Belediyesi, engelli bireylerin tekerlekli sandalyeleri ile hiçbir yardım almadan kullanabilecekleri ve sallanabilecekleri, özel tasarlanmış ‘Engelsiz Salıncak’ı Kalamış Parkı’nda yer alan çocuk oyun alanına kurdu.

Tekerlekli sandalye ölçülerine uygun olarak tasarlanan ve tek başına binmeyi mümkün kılan salıncağı çocuklar kadar yetişkinler de kullanabilir. Engelsiz salıncak çocuk parkında yer alan oyun grubunun içinde yer alıyor. Kadıköy Belediyesi’nin diğer parklarda da kuracağı engelsiz salıncaklar, engelli çocukların kaynaşabilecekleri şekilde konumlandırılacak.