Kahve için termos, su için matara!

“Kahvem Termosta” hareketi, tek kullanımlık plastik ve karton atıkları azaltmayı hedefliyor. Kadıköy’de de birçok mekan bu hareketi destekleyerek termosuyla gelenlere indirim yapıyor

Kullandığımız ürünlerle farkında olmadan dünyaya birçok geri dönüştürülemeyen atık bırakıyoruz. Dışarıda kullandığımız peçeteler, tek kullanımlık bardak, poşetler… Özellikle salgın döneminde “take away” (al-götür) kültürü yayılıyor. Ancak sanıldığının aksine kullandığınız eşyaların çoğu geri dönüştürülemiyor.

Kadıköylü Hale Acun Aydın’ın başlattığı “Kahvem Termosta” hareketi ise kullan-at alışkanlığını azaltmayı, daha atıksız bir yaşamı hedefliyor. Kahveyi termosta yanında taşımayı; eğer kafeden alınacaksa da kullan-at bardak yerine kendi termosumuzu kullanmayı öneriyor. Birçok kafe, Aydın’ın yaptığı bu çağrıya kulak verdi ve teşvik için termosuyla gelen müşterilerine indirim yapacaklarını belirtti. Kadıköy’den de destek veren birçok kafe var. Birkaç kafeye bu harekete destek verme nedenlerini sorduk.

TERMOSA İNDİRİM

Bu harekete destek veren kafelerden biri Caddebostan’da bulunan Trek Segafredo Kadıköy. Çevreyi kirleten kağıt ve plastik bardak kirliliğini azaltmak için bu harekete destek verdiklerini söyleyen Özgür Bağdatlıoğlu “Kaliteli bir termosla içim keyfi uzun bir süre devam eder ve müşterinin aldığı üründeki damak tadını ve memnuniyetini artırır. Böylece hem çevreyi korurken hem de müşterilerimizi mutlu ediyoruz.” diyor. Kafe, termosuyla gelenlere yüzde 10 indirim yapıyor.

“BARDAKLAR GERİ DÖNÜŞMÜYOR”

Bir diğer destekçi de Erenköy’de bulunan Santral Coffee House. Kurucusu Ebru Baran Özgürel, kampanyaya destek vermelerindeki en büyük sebebin, doğada doğal yollarla yok olmayan kullan-at bardakların kullanımını azaltmak olduğunu söylüyor. Özgürel “Her ne kadar kağıttan yapılıyor gibi görünse de karton bardaklar içinde bulunan diğer maddeler dolayısıyla ne yazık ki geri dönüşüme girmiyorlar. Bu nedenle de yüksek oranda çevre kirliliğine neden oluyorlar.” diyor.

Özgürel, müşterilerin farkındalığını arttırmak ve teşvik etmek için kendi termosu ile gelenlere indirim de yaptıklarını söylüyor. Kendi termosunuzla gittiğinizde kafe size 1 TL indirim yapıyor. Aynı zamanda sıfır atık için fırsat buldukça kahve posalarını botanik bahçelere ulaştırdıklarını söyleyen Özgürel “Bitki üretiminde kahve posalarının toprak verimini arttırma yönünde olumlu katkısı olduğu için böyle bir destek çalışması uyguluyoruz. Cam şişeleri ayrı bir yerde biriktirerek muhakkak cam geri dönüşüm ünitelerine atıyoruz.” diye ifade ediyor.

Osmanağa Mahallesi’nde bulunan Malavita Coffee de termosuyla gelenlere 2 TL indirim yapıyor. Sektörde ‘sıfır atık’ oluşturmanın pek mümkün olmadığını belirten Melis Gültekin mümkün olduğunca kağıt ve plastik atığı azaltmaya çalıştıklarını dile getiriyor.

Destek veren tüm mekanları öğrenmek için @kahvemtermosta Instagram hesabına göz atabilirsiniz.