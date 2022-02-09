Kadınların televizyonu yeniden yayında

“Türkiye’nin ilk ve tek kadın kanalı” Woman TV, iki yıl önce son verdiği yayın hayatına, Okay Karacan'ın yönetiminde yeniden yayın hayatına başladı

Kadın eksenli çağdaş bir yaşam kanalı olan “Woman TV”, 2 Şubat’ta yayın hayatına yeniden döndü.

Kadının toplumsal yaşamdaki üretim gücünü ortaya çıkarmak için yola çıkan “Woman TV” kadının temsil edildiği tüm platformlar ile ulusal ve uluslararası alanlardaki etkinlikleri ekrana taşımayı hedefliyor. Woman TV sadece Türkiye’nin değil dünyanın her coğrafyasından ağırlıklı olarak kadınların ürettiği içerikleri, programları, filmleri ve belgeselleri izleyiciler ile buluşturuyor; kadın istihdamını önemseyen bir kadro yapılanması ile kurum içi cinsiyet eşitliği ilkesini benimsiyor.

KİMLER VAR?

Okay Karacan yönetiminde, Ebru Güngör, Ekin Olcayto, İnci Bekarlı, Zekiye Özbay, Serap Koç, Didar Üstün, Zeliha Sunal, Ebru Çanak, Ali Can Sabunsoy, Doç. Dr. Birnur Yılmaz, Merve Belen gibi isimlerin yanı sıra dijital çağı da yakalayan program üreticileri de Woman TV’de izleyicilerle buluşuyor. Televizyona farklı bir anlayış ve kalite getirmeyi amaçlayan programları ile özellikle kadının öncü olduğu bir izleme deneyimi sunmayı hedefliyor.

Hayata dair sağlık, kültür-sanat, bilim, tarih, spor, edebiyat ve sinema konuları başta olmak üzere, yaşamın her köşesine dokunan programların üretildiği kanalda, çizgi film kuşakları, kadın ve yaşam belgeselleri, uluslararası ödüllü gezi, seyahat ve yemek belgeselleri, dekorasyon, mutfak, bina yenileme konulu projeler yayınlanacak.

İzleyiciler, Woman TV’ye Digiturk 50. kanal, D-Smart 53. kanal, womantv.com.tr’den ve uydudan Avrupa’nın ve Türk coğrafyasının tüm kapsama alanında olacak şekilde erişebilir.

4 YIL ÖNCE KURULMUŞTU

Gazete Duvar’da yer alan habere göre; 2018’de kurulan Woman TV, uplink parasını ödeyemediği için yayınlarına Nisan 2020’de ara vermişti. Kanalda, personelin birçoğu daha önce işten çıkartılmış, tazminatları da verilmemişti.

Woman TV'den yapılan açıklamada ise, "Türkiye’deki ekonomik krize bağlı olarak reklam pastasının daralmasından, diğer medya kuruluşları gibi Woman TV de olumsuz etkilendi. Bu krizin üzerine bir de koronavirüs salgını eklenince bazı tedbirleri almamız kaçınılmaz oldu. Son aldığımız ekonomik tedbirler kapsamında hiçbir mesai arkadaşımızın işine son verilmemiştir ve verilmeyecektir. Daha önce ayrılmış ya da iş akdi feshedilmiş bazı çalışanlarımızın tazminatları henüz ödenememiştir. Kanal yönetimi olarak kısa zamanda ve öncelikli olarak bu ödemelerin yapılacağını taahhüt eder; yerli ve yabancı bazı kuruluşlarla ortaklık görüşmelerimizin devam ettiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz" denilmişti.